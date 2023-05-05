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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

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Жителей Шебекино оскорбило, что московские журналисты называют их город селом

5 мая 2023, 17:28
Фото: Соцсети главы Шебекинского округа Владимира Жданова
Одна из жительниц попросила губернатора сделать замечание столичным журналистам и напомнить им, что Шебекино — город.

В ходе вечернего прямого эфира жительница Шебекинского городского округа обратилась к губернатору области Вячеславу Гладкову с просьбой. Женщина попросила главу региона сообщить всем московским журналистам, что Шебекино — город. По словам жительницы, обидно каждый раз слышать по федеральному каналу, как город называют посёлком или селом.

Им должно быть стыдно, пора бы уже выучить географию нашего региона. Я понимаю, что раньше не знали, но за этот год уже можно было выучить, что это город.
возмутилась белгородка

Вячеслав Гладков пообещал по возможности помочь в этом вопросе жителям Шебекино.

Шебекино, несмотря на то что там сейчас нелегко, является одним из красивейших городов нашей области. Не могу сказать, что часто общаюсь с московскими журналистами, но всем им сделаю замечаю сразу, как только встречу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Жители Шебекино#Федеральный канал#Общество#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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