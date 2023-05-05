Жителей Шебекино оскорбило, что московские журналисты называют их город селом

В ходе вечернего прямого эфира жительница Шебекинского городского округа обратилась к губернатору области Вячеславу Гладкову с просьбой. Женщина попросила главу региона сообщить всем московским журналистам, что Шебекино — город. По словам жительницы, обидно каждый раз слышать по федеральному каналу, как город называют посёлком или селом.