«Не хотели уезжать»: летом Дагестан примет ещё 1500 юных белгородцев

Белгородские школьники спустя двухмесячный отдых в Дагестане возвращаются домой. Всего в Белгородскую область едут 200 детей и 18 педагогов. Все два месяца они провели в детском оздоровительном центре «Солнечный берег», где им проводили экскурсии и знакомили с новой для них культурой.