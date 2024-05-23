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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Летом около 1500 юных белгородцев вновь отправятся на отдых в Дагестан

«Не хотели уезжать»: летом Дагестан примет ещё 1500 юных белгородцев

23 мая 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney

Летом около 1500 юных белгородцев вновь отправятся на отдых в Дагестан

Министр образования Дагестана отметил, что республика снова примет школьников из Белгородской области этим летом. Подробности сообщили в издании «Зори Табасарана».

Белгородские школьники спустя двухмесячный отдых в Дагестане возвращаются домой. Всего в Белгородскую область едут 200 детей и 18 педагогов. Все два месяца они провели в детском оздоровительном центре «Солнечный берег», где им проводили экскурсии и знакомили с новой для них культурой.

На вокзале ребят провожали министр образования Яхья Бучаев, представители минздрава, минспорта и минтрудсоцразвития. Многие из детей высказали желание остаться в Дагестане на более долгий срок, поэтому министр образования сообщил, что летом республика примет ещё 1500 юных белгородцев: по 500 в каждую смену.

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