Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

22 мая 2024, 11:30
Фото: 1MI
Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения получили два частных домовладения и медпункт. Две улицы в селе временно остались без света, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

22 мая ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского горокруга. Пострадавших нет. Повреждения зафиксировали в двух частных жилых домовладениях — на территориях выбило окна, посекло кровлю и заборы. Также пострадало здание медпункта. В учреждении посечены окна и кровля.

Кроме того, во время обстрела была повреждена линия электропередачи. Без света временно остаются жители двух улиц. На месте работают оперативные службы.

К ремонтным работам приступят после согласования с Минобороны РФ.

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Какие на этот раз последствия?
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Какие на этот раз последствия?Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской областиПодъезд уже разбирается, а вещи не вывезены: жители дома на Щорса жалуются на власть
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Старый Хутор
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый
Сегодня, 11:47
Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ
Сегодня, 07:23
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
Сегодня, 07:17
С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?
Сегодня, 09:24
"