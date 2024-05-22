ВСУ снова обстреляли белгородское приграничье

22 мая ВСУ обстреляли село Старый Хутор Валуйского горокруга. Пострадавших нет. Повреждения зафиксировали в двух частных жилых домовладениях — на территориях выбило окна, посекло кровлю и заборы. Также пострадало здание медпункта. В учреждении посечены окна и кровля.