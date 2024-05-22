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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Из-за гроз и ветра в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности

В Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности. Что произошло?

22 мая 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney

Из-за гроз и ветра в Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности

Жёлтый уровень погодной опасности ввели сразу в пяти регионах Черноземья. На Белгородчине грозы и ветер ожидаются с 09:00 до 21:00 завтра, 23 мая, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
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Погода

Из-за гроз и сильного ветра в пяти регионах Черноземья вводят жёлтый уровень погодной опасности. Так, в Белгородской области с 09:00 до 21:00 23 мая пройдут грозы, порывы ветра достигнут 16 м/с. До 09:00 24 мая в регионе прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности.

Аналогичная ситуация наблюдается в Воронежской и Курской областях, где также прогнозируются грозы и ветер до 17 м/с. Кроме того, в этих областях может выпасть град.

Помимо этого, жёлтый уровень погодной опасности был введён в Липецкой и Орловской областях.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Сильный ветер#Грозы#Новости Белгорода#Белгород#Жёлтый уровень
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