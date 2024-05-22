В Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности. Что произошло?

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Из-за гроз и сильного ветра в пяти регионах Черноземья вводят жёлтый уровень погодной опасности. Так, в Белгородской области с 09:00 до 21:00 23 мая пройдут грозы, порывы ветра достигнут 16 м/с. До 09:00 24 мая в регионе прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности.
Аналогичная ситуация наблюдается в Воронежской и Курской областях, где также прогнозируются грозы и ветер до 17 м/с. Кроме того, в этих областях может выпасть град.
Помимо этого, жёлтый уровень погодной опасности был введён в Липецкой и Орловской областях.