Жёлтый уровень

«Жёлтый» режим терропасности продлён, а салют в Белгороде — под вопросом

В воскресенье Вячеслав Гладков продлил в Белгородской области «жёлтый» режим террористической опасности и рассказал о планах по фейерверку в День города. В то же время фестиваль «Небосвод Белогорья» в этом году отменили.