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Жёлтый уровень

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2024
В Белгородской области ввели жёлтый уровень опасности. Что произошло?
22 мая, 14:48
2023
В Валуйках День города пройдёт в «суженном формате»
Об этом сообщил глава округа Алексей Дыбов. Какие мероприятия останутся и смогут ли вообще валуйчане развлечься в этот день, чиновник не уточнил.
1 сентября 2023, 16:48
Сухпайки школьникам и досмотр машин обсуждали в Белгородской области 31 января
31 января 2023, 16:00
В Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки
31 января 2023, 12:16
Высокий уровень опасности в Белгородской области продлили до 20 января
5 января 2023, 12:05
2022
В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
Режим сохранили ещё на 15 дней, сообщил глава региона Роман Старовойт.
21 декабря 2022, 05:25
«На хлопушках далеко не уедешь». Магазины салютов Белгорода остались без покупателей
29 ноября 2022, 14:42
Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области
29 ноября 2022, 07:11
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
21 ноября 2022, 03:41
Как белгородцам действовать при подозрительном фотографировании?
Вячеслав Гладков объяснил жителям Белгородской области, как себя вести в таких ситуациях.
16 ноября 2022, 21:37
В детсадах Белгорода проводят опрос о местонахождении детей
20 октября 2022, 13:37
«Маланьи» в Белгородской области вновь не будет
Фестиваль, запланированный на начало октября, отменили, сообщил глава Прохоровского района Сергей Канищев. Причина — действующий «жёлтый» уровень террористической опасности.
29 сентября 2022, 08:29
В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
Также до 7 октября в регионе нельзя запускать петарды и фейерверки, сообщил губернатор в телеграм-канале.
22 сентября 2022, 04:49
«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили
Особый режим будет действовать в регионе как минимум до 7 сентября, пишет губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
22 августа 2022, 14:23
Гладков о проведении конных скачек в Белгородской области: Никакого запрета нет
В регионе планировали провести соревнования с участием жокеев из четырёх областей. Однако за день до мероприятия администрация отменила скачки из-за «жёлтого» уровня опасности.
29 июля 2022, 18:12
Этап Кубка России по волейболу перенесли из Белгорода в другой город
Первый тур предварительного этапа должен был состояться в Белгороде 1–4 сентября. Однако Всероссийская федерация волейбола решила перенести игры в Казань. Причина — действующий в регионе «жёлтый» уровень террористической опасности, сообщает пресс-служба ВК «Белогорье».
28 июля 2022, 12:54
«Жёлтый» режим терропасности продлён, а салют в Белгороде — под вопросом
В воскресенье Вячеслав Гладков продлил в Белгородской области «жёлтый» режим террористической опасности и рассказал о планах по фейерверку в День города. В то же время фестиваль «Небосвод Белогорья» в этом году отменили.
24 июля 2022, 16:00
Гладков продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области
Соответствующее постановление подписано 24 июля, сообщил глава региона.
24 июля 2022, 09:38
«Жёлтый» уровень террористической опасности в Белгородской области снова продлили
Действовать он будет до 24 июля. Такое решение принял губернатор.
9 июля 2022, 14:32
В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
Действовать он будет до 9 июля, сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор призвал белгородцев быть бдительнее и поблагодарил правоохранителей за их работу в сложившихся условиях. Ранее «жёлтый» уровень продлили ещё в двух приграничных регионах.
25 июня 2022, 05:04

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