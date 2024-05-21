Иного не предусмотрено: власти рассказали о выплатах белгородцам без прописки

В правительстве отметили, что если у человека нет регистрации (до 19 марта 2024 года), то 10 тысяч рублей он получить не сможет — «иного законодательством не предусмотрено». При этом сколько жителей Грайворонского округа останутся без выплат, в правительстве не знают. По их данным, «полномочия регистрации граждан по месту пребывания осуществляет УМВД России по Белгородской области».