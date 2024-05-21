Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Грайворонцы без прописки не получат единовременные выплаты

Иного не предусмотрено: власти рассказали о выплатах белгородцам без прописки

21 мая 2024, 12:25
Фото: 1MI

Грайворонцы без прописки не получат единовременные выплаты

Ранее в редакцию Бел.Ру обратился житель Грайворона, который пожаловался на отказ в выплате в 10 тысяч рублей из-за отсутствия постоянной прописки. Мы направили официальный запрос в областное правительство, чтобы выяснить, при каких условиях жители Грайворонского округа могут получить выплаты.

68-летний житель Грайворона Анатолий Петрович Сопин рассказал журналистам Бел.Ру, что ему отказали в выплате в 10 тысяч рублей из-за отсутствия постоянной прописки. При этом в Грайвороне мужчина живёт порядка 12 лет и имеет регистрацию по месту пребывания.

В областном правительстве журналистам Бел.Ру рассказали, что согласно постановлению регионального правительства получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут жители Белгородской области, которые вынужденно покинули территорию постоянного проживания из-за обстрелов со стороны Украины во время проведения СВО.

При этом на средства могут рассчитывать те, кто зарегистрирован по месту жительства на территории области в насёленных пунктах, в том числе зарегистрированные в насёленных пунктах, в которых введён режим чрезвычайной ситуации.

Что касается выплат в 50 и 100 тысяч рублей, порядок получения единовременных выплат проходит процедуру согласования.

В правительстве отметили, что если у человека нет регистрации (до 19 марта 2024 года), то 10 тысяч рублей он получить не сможет — «иного законодательством не предусмотрено». При этом сколько жителей Грайворонского округа останутся без выплат, в правительстве не знают. По их данным, «полномочия регистрации граждан по месту пребывания осуществляет УМВД России по Белгородской области».

Если нет прописки, выплат не ждать? Какие белгородцы из дома на Щорса получат деньги
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области 67 семей дополнительно получили по 24 тысячи рублейКакие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?Жильцы пострадавшего из-за ВСУ дома в Белгороде начнут получать выплаты 20 мая
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прописка#Правительство#Украина#Жители#Законодательство#Эксклюзив#Регистрация#Выплаты#Белгород#СВО#Обстрелы
Подпишитесь
Стало известно о ещё одном погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 11:11
«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области
Сегодня, 04:21
РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины
Сегодня, 07:20
«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?
Сегодня, 08:50
Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон
Сегодня, 08:02
Охота на «вампиров»: спасёт ли санитарная зона Белгородскую область от обстрелов
16 мая, 15:35
"