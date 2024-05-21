Иного не предусмотрено: власти рассказали о выплатах белгородцам без прописки

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
68-летний житель Грайворона Анатолий Петрович Сопин рассказал журналистам Бел.Ру, что ему отказали в выплате в 10 тысяч рублей из-за отсутствия постоянной прописки. При этом в Грайвороне мужчина живёт порядка 12 лет и имеет регистрацию по месту пребывания.
В областном правительстве журналистам Бел.Ру рассказали, что согласно постановлению регионального правительства получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут жители Белгородской области, которые вынужденно покинули территорию постоянного проживания из-за обстрелов со стороны Украины во время проведения СВО.
При этом на средства могут рассчитывать те, кто зарегистрирован по месту жительства на территории области в насёленных пунктах, в том числе зарегистрированные в насёленных пунктах, в которых введён режим чрезвычайной ситуации.
Что касается выплат в 50 и 100 тысяч рублей, порядок получения единовременных выплат проходит процедуру согласования.
В правительстве отметили, что если у человека нет регистрации (до 19 марта 2024 года), то 10 тысяч рублей он получить не сможет — «иного законодательством не предусмотрено». При этом сколько жителей Грайворонского округа останутся без выплат, в правительстве не знают. По их данным, «полномочия регистрации граждан по месту пребывания осуществляет УМВД России по Белгородской области».