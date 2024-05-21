Ганчев: ВС РФ контролируют 40% Волчанска в Харьковской области

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Российские военнослужащие продолжают создавать санитарную зону. В настоящий момент ВС РФ контролируют 40% Волчанска в Харьковской области — город является самой горячей точкой в муниципалитете, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев.
Кроме того, военные начинают занимать более выгодные позиции, продвигая линию фронта.
Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения её выравнивают. Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления.
Виталий Ганчев