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Российские военнослужащие взяли под контроль 40% Волчанска

Ганчев: ВС РФ контролируют 40% Волчанска в Харьковской области

21 мая 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney

Российские военнослужащие взяли под контроль 40% Волчанска

О продвижении линии фронта и контроле почти половины харьковского города сообщил Виталий Ганчев. Его слова процитировали журналисты РИА «Новости».
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СВО

Российские военнослужащие продолжают создавать санитарную зону. В настоящий момент ВС РФ контролируют 40% Волчанска в Харьковской области — город является самой горячей точкой в муниципалитете, сообщил глава российской администрации области Виталий Ганчев.

Кроме того, военные начинают занимать более выгодные позиции, продвигая линию фронта.

Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глуби обороны противника, но потихонечку наши подразделения её выравнивают. Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления.
Виталий Ганчев
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#Александра Склярова#Харьковская область#Санитарная зона#СВО#ВС РФ
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