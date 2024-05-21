А в ответ тишина: ООН не смогли ответить, почему не обсуждают удары ВСУ по Белгороду

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту сообщила, что ООН не имеет доступа к данным о числе жертв среди мирного населения России, в том числе Белгородской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Она пояснила, что это и есть причина, по которой ООН не освещает тему ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению РФ.