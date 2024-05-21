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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В ООН не поднимают тему обстрелов Белгородской области из-за отстуствия данных

А в ответ тишина: ООН не смогли ответить, почему не обсуждают удары ВСУ по Белгороду

21 мая 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney

В ООН не поднимают тему обстрелов Белгородской области из-за отстуствия данных

ООН не имеет доступа к данным о жертвах среди мирного населения России, пострадавших от обстрелов ВСУ, поэтому не поднимает данную тему. Об этом сообщает Газета.ru

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту сообщила, что ООН не имеет доступа к данным о числе жертв среди мирного населения России, в том числе Белгородской области, которые пострадали от обстрелов ВСУ. Она пояснила, что это и есть причина, по которой ООН не освещает тему ударов Вооруженных сил Украины по мирному населению РФ.

«Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждём этой информации», — сообщила Шабиа Манту.

Сегодня, 21 мая, ВСУ нанесли удар по Борисовскому району Белгородской области. В селе Зозули повреждены окна двух частных домов. Ещё один беспилотник упал возле жилого дома, но обошлось без последствий.

В ООН намерены поднять тему обстрелов Белгорода
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Оон#Жертвы#Белгород#Атака ВСУ
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