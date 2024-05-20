«Сначала один прилет, и потом я уже не помню»: жительница Шебекино про обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Местная жительница Шебекино в Белгородской области поделилась подробностями произошедшей атаки на город.
«Были прилеты, но через время: был сначала один прилет, и потом… я уже не помню, я в коридор убежала — два точно было», — говорит женщина.
В результате пострадал жилой дом, в котором проживала белгородка и минимум два человека получили ранения.
Напомним, что вечером 19 мая украинские войска нанесли удар городу Шебекино. В результате атаки пострадали 11 мирных жителей, включая троих детей. Повреждены семь многоквартирных домов, а в 98 квартирах оказались выбиты стекла. Также осколки снарядов повредили 25 автомобилей на улицах города.
Также в ночь на 20 мая украинская сторона пыталась атаковать Курскую и Белгородскую области с помощью семи БПЛА.