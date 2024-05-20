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Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Жительница Белгородской области рассказала про прилёты по Шебекино

«Сначала один прилет, и потом я уже не помню»: жительница Шебекино про обстрел ВСУ

20 мая 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Белгородской области рассказала про прилёты по Шебекино

Жительница Шебекино рассказала о произошедшей атаке на город. В результате атаки был повреждён жилой дом и как минимум двое его жителей получили ранения.

Местная жительница Шебекино в Белгородской области поделилась подробностями произошедшей атаки на город.

«Были прилеты, но через время: был сначала один прилет, и потом… я уже не помню, я в коридор убежала — два точно было», — говорит женщина.

В результате пострадал жилой дом, в котором проживала белгородка и минимум два человека получили ранения.

Напомним, что вечером 19 мая украинские войска нанесли удар городу Шебекино. В результате атаки пострадали 11 мирных жителей, включая троих детей. Повреждены семь многоквартирных домов, а в 98 квартирах оказались выбиты стекла. Также осколки снарядов повредили 25 автомобилей на улицах города.

Также в ночь на 20 мая украинская сторона пыталась атаковать Курскую и Белгородскую области с помощью семи БПЛА.

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