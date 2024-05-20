Будет громко, но паниковать не стоит: военные проведут плановые работы под Белгородом

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Сегодня, 20 мая, с 11 часов утра до 13 часов дня на территории полигона, который находится в Яковлевском городском округе, запланировано проведение плановых учений российских военнослужащих.
Белгородцев попросили не паниковать и сохранять спокойствие.
Напомним, что в Шебекино 19 мая произошёл взрыв украинского беспилотника-камикадзе. В результате были повреждены три автомобиля, детская площадка, а также выбиты окна и поврежден фасад одного из частных домов. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, среди мирного населения пострадавших нет.
Также 19 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 человек, включая четверых детей. После получения амбулаторной медицинской помощи шесть человек смогли вернуться домой. Десять пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, из них трое, включая одного ребенка, находятся в тяжёлом состоянии.