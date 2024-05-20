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Published Сегодня, 07:21

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Белгородцы могут слышать громкие звуки в течение двух часов

Будет громко, но паниковать не стоит: военные проведут плановые работы под Белгородом

20 мая 2024, 07:21
Фото: 1MI

Белгородцы могут слышать громкие звуки в течение двух часов

В Яковлевском городском округе сегодня, 20 мая, с 11:00 до 13:00 пройдут плановые учения российских военнослужащих. Белгородцев просят не волноваться и сохранять спокойствие.

Сегодня, 20 мая, с 11 часов утра до 13 часов дня на территории полигона, который находится в Яковлевском городском округе, запланировано проведение плановых учений российских военнослужащих.

Белгородцев попросили не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, что в Шебекино 19 мая произошёл взрыв украинского беспилотника-камикадзе. В результате были повреждены три автомобиля, детская площадка, а также выбиты окна и поврежден фасад одного из частных домов. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, среди мирного населения пострадавших нет.

Также 19 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 человек, включая четверых детей. После получения амбулаторной медицинской помощи шесть человек смогли вернуться домой. Десять пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, из них трое, включая одного ребенка, находятся в тяжёлом состоянии.

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#Маргарита Водолажская#Полигон#Новости Белгорода#Белгород#Громкие звуки
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