Будет громко, но паниковать не стоит: военные проведут плановые работы под Белгородом

Также 19 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 16 человек, включая четверых детей. После получения амбулаторной медицинской помощи шесть человек смогли вернуться домой. Десять пострадавших в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, из них трое, включая одного ребенка, находятся в тяжёлом состоянии.