Прекрасные короткометражки: белгородцам снова доступно запретное голливудское кино

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Последние два года россияне смотрят голливудские картины в паре с отечественными короткометражками. Это так называемое предсеансное обслуживание. После начала СВО и наложения на Россию санкций зарубежные студии стали отзывать прокатные лицензии у кинотеатров. Для неокрепших после ковида заведений это стало большим ударом.
Ассоциация владельцев кинотеатров в апреле выступила с предложением поддержать отечественное ленты и исключить «теневые показы» до 12 мая. Позже крупные прокатчики обратились к кинотеатрам с такой же просьбой, но уже в формате ультиматума. Если не перестать крутить зарубежные картины, то на легальные российские ленты можно не рассчитывать.
18 апреля «кинозумы», «предпоказы», «киноклубы» и другие исчезли из большинства театров. РБК пишет о том, каких показателей добились российские фильмы, пока Голливуд был под запретом.
За месяц тремя лидерами по кассовым сборам стали: фантастика «Сто лет тому вперёд» собрала 1,2 млрд рублей за месяц (бюджет 900 млн рублей), военная драма «Блиндаж» за три недели проката — 104,7 млн рублей (бюджет 426 млн рублей) и комедия «Как я встретил ее маму» за неделю в кинотеатрах собрала 36 млн (бюджет 150 млн рублей).
В этот же месяц прокатное удостоверение от Минкульта не получил новый фильм Гая Риччи «Министерство неджентльменских дел», он должен был выходить в России 25 апреля (мировая премьера — 13 апреля). Это один из редких случаев, когда западные новинки легально выходят в России. В итоге премьера состоялась, но уже после прекращения ультиматума прокатчиков, 13 мая.
В областной столице ситуация не сильно отличается от остальный страны. «Синема стар» в «Рио», «Русич» и «ГриннФильм» показывали и показывают сейчас фильмы, которые официально в России не выходили.
В кинотеатре «Мега Гринна» и в «Русиче» во время запрета не показывали кино нелегально. Про остальные сказать точно нельзя, потому что собственных социальных сетей с расписанием или архива на сайте у них нет.
Зато 17 мая в «Синему Стар» можно купить билет на вторую часть «Дюны», а в «ГриннФильме» и «Русиче» — на «Годзилла и Конг: Новая империя». В «Гринне» можно также увидеть новых «Охотников за приведениями».
В Старом Осколе в театре «Чарли» в рамках предсеансного обслуживания сейчас можно посмотреть «Эбигейл», «Кунг-Фу Панда 4», «Годзилла и Конг». Нелегальные фильмы последний раз показывали в этом кинотеатре до 18 апреля.
В кинотеатре «Синема 5» сейчас крутят 4-го «панду», «Годзиллу». Также показ фильмов через предсеансное обслуживание прерывался.