Прекрасные короткометражки: белгородцам снова доступно запретное голливудское кино

Ассоциация владельцев кинотеатров в апреле выступила с предложением поддержать отечественное ленты и исключить «теневые показы» до 12 мая. Позже крупные прокатчики обратились к кинотеатрам с такой же просьбой, но уже в формате ультиматума. Если не перестать крутить зарубежные картины, то на легальные российские ленты можно не рассчитывать.