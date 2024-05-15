Фантастика обошла военный фильм: что смотрели белгородцы в кино на майских

Белгородцы практически не посещали кинотеатры на майских праздниках

Журналисты Бел.Ру изучили статистику и узнали, что лидером у белгородцев на майских праздников стал фантастический фильм «Сто лет тому вперёд» (6+). С 9 по 12 мая картину в кинотеатрах региона посмотрели более 2000 человек.

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