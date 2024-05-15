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Белгородцы практически не посещали кинотеатры на майских праздниках

Фантастика обошла военный фильм: что смотрели белгородцы в кино на майских

15 мая 2024, 14:02
Фото: 1MI

Белгородцы практически не посещали кинотеатры на майских праздниках

Журналисты Бел.Ру изучили статистику и узнали, что лидером у белгородцев на майских праздников стал фантастический фильм «Сто лет тому вперёд» (6+). С 9 по 12 мая картину в кинотеатрах региона посмотрели более 2000 человек.

Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на майских праздниках фильм режиссёра Александр Андрющенко «Сто лет тому вперёд» (6+) собрал в Белгородской области 698 тысяч рублей. Если верить статистике, на сеансы пришли чуть более 2000 человек.

На втором месте по популярности оказалась военная кинолента «Блиндаж» (16+). Режиссёр — Марк Горобец. За четыре дня картина собрала в регионе 147 тысяч рублей. Её посмотрели около 500 человек. Среднее количество зрителей на сеансе — шесть человек.

Чуть меньше, 425 белгородцев, посмотрели на майских фэнтези «Летучий корабль» (6+). В регионе картина режиссера Ильи Учителя собрала 125 тысяч рублей. Если верить статистике, то среднее количество зрителей на сеансе составило 12 человек.

В пятёрку лидеров также вошла комедия «Как я встретил её маму» (12+). Фильм Егора Сальникова собрал в регионе за четыре дня 112 тысяч рублей. Его посмотрели 345 зрителей.

И замыкают пятёрку лидеров ужасы австралийского и американского производства «Чёрная вдова. Укус смерти» (18+). Кассовый сбор картины режиссёра Кия Роуч-Тернера составил за майские в регионе 64 тысячи рублей. Фильм посмотрели в кинотеатрах 182 человека.

В масштабах страны лидером среди просмотров на майских стала картина «Сто лет тому вперёд» (6+). Кассовой сбор с 9 по 12 мая составил 235 млн рублей. Фильм посмотрели более 617 тысяч человек.

На втором месте — «Летучий корабль» (6+). Он собрал 42 млн рублей. Количество зрителей — 125 тысяч.

И на третьем месте комедия «Как я встретил её маму» (12+). Кассовый сбор достиг 33 млн рублей. Картину посмотрели порядка 94 тысяч человек. Среднее количество зрителей на сеансе составило девять человек.

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