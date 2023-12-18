Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
На совещании власти обсуждали план мероприятий к юбилею со дня образования Белгородской области, который будет в следующем году. Замгубернатора Ольга Медведева рассказала о некоторых из них, а Вячеслав Гладков предложил провести два крупных мероприятия — конкурс ТОСов и областной День многодетной семьи — в Белгород-Арене.
Также губернатор рассказал, что к нему подходили молодые белгородцы и говорили о своей идее снять сериал «о текущей жизни в Белгородской области». Они ищут федеральную поддержку и, по словам главы региона, таких мыслей у молодёжи много:
«Я смотрю, как такие проекты реализуются в других регионах, в той же Перми. Мне кажется, что у нас достаточно много молодёжи, которая подхватит эту инициативу».
Отсюда Гладков поручил чиновникам подумать, как эти идеи можно реализовать, и предложил два направления: короткометражное документальное и короткометражное художественное кино. В рамках празднования 70-летия Белгородской области могут провести конкурс фильмов.