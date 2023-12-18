Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе

На совещании власти обсуждали план мероприятий к юбилею со дня образования Белгородской области, который будет в следующем году. Замгубернатора Ольга Медведева рассказала о некоторых из них, а Вячеслав Гладков предложил провести два крупных мероприятия — конкурс ТОСов и областной День многодетной семьи — в Белгород-Арене.