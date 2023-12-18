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Съёмки

Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе

18 декабря 2023, 09:42
Фото: 1MI
Съёмки

В Белгородской области проведут конкурс кино к 70-летию региона

Об этом сообщил губернатор на еженедельном оперативном совещании правительства. Он предложил сделать конкурс фильмов, приуроченный к 70-летию Белгородской области в 2024 году.

На совещании власти обсуждали план мероприятий к юбилею со дня образования Белгородской области, который будет в следующем году. Замгубернатора Ольга Медведева рассказала о некоторых из них, а Вячеслав Гладков предложил провести два крупных мероприятия — конкурс ТОСов и областной День многодетной семьи — в Белгород-Арене.

Также губернатор рассказал, что к нему подходили молодые белгородцы и говорили о своей идее снять сериал «о текущей жизни в Белгородской области». Они ищут федеральную поддержку и, по словам главы региона, таких мыслей у молодёжи много:

«Я смотрю, как такие проекты реализуются в других регионах, в той же Перми. Мне кажется, что у нас достаточно много молодёжи, которая подхватит эту инициативу».

Отсюда Гладков поручил чиновникам подумать, как эти идеи можно реализовать, и предложил два направления: короткометражное документальное и короткометражное художественное кино. В рамках празднования 70-летия Белгородской области могут провести конкурс фильмов.

Стало известно, какие мероприятия подготовили к 70-летию Белгородской области
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