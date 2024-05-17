Новые рекорды? Учёные сообщили о самом жарком лете за последние 2 тысячи лет

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
В этом году весна встретила россиян почти летней погодой, однако уже в мае накрыла некоторые города страны снегом, а другие встретила резким похолоданием. Некоторые специалисты утверждают, что погода ведёт себя так не случайно: сказывается глобальное потепление, которое давало о себе знать ещё в прошлом году и принесло наводнения в Словению, пожары в Грецию и рекордную жару в Италию.
Исследование провели климатологи из британского Кембриджского университета. Для того, чтобы узнать погоду за прошедшие 2 тысячи лет, учёные собрали все известные палеоклиматические и исторические сведения, замерили толщину годичных колец деревьев и взяли в работу данные первых климатологов и метеорологов, которые проводили исследования в XIX и XX веках.
Результаты современного исследования показали, что в 2023 году в Европе прошло самое жаркое за все 20 веков лето. В выводах специалистов можно практически не сомневаться: порядка 15 наборов данных помогли климатологам максимально точно реконструировать погоду за прошлые годы и определить самые жаркие и холодные сезоны.
Так, известно, что в 246, 282, 986 и 1061 годах среднее летнее значение для того времени было выше на 0,7-0,88 градуса Цельсия. Наиболее холодная погода — ниже нормы на 1,2-1,86 градуса — пришлась на 536, 627, 1601 и 1642 годы.
Тем не менее наиболее жаркая температура тех лет всё равно уступает температуре лета 2023 года — примерно на 4 градуса. Был побит и предыдущий рекорд, поставленный летней погодой в 2016 году. Всё это свидетельствует о слишком ускоренных темпах перемен климата.
Учёные уверены, что такое потепление продолжится и впредь: погода продолжит устанавливать всё новые температурные рекорды. Британский профессор предлагает решить приближающуюся проблему уменьшением выбросов парниковых газов. Особенную роль может сыграть и человеческая деятельность, однако, по мнению некоторых учёных, она вряд ли является единственным губительным на природу фактором.
В Гидрометцентре России провели свой анализ климатических данных и выяснили, что лето 2024 года тоже планируется достаточно жарким, вследствие чего и достаточно дождливым в некоторых регионах России. Температура вновь окажется выше нормы.
Если температура продолжит стремительно повышаться, то опасной она может стать уже в 2030-х годах.