Новые рекорды? Учёные сообщили о самом жарком лете за последние 2 тысячи лет

В этом году весна встретила россиян почти летней погодой, однако уже в мае накрыла некоторые города страны снегом, а другие встретила резким похолоданием. Некоторые специалисты утверждают, что погода ведёт себя так не случайно: сказывается глобальное потепление, которое давало о себе знать ещё в прошлом году и принесло наводнения в Словению, пожары в Грецию и рекордную жару в Италию.