Первомай принесёт белгородцам почти летнее тепло

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В среду, 1 мая, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью столбик термометра остановится на отметке от +4 °С до +9 °С, будет дуть слабый ветер.
Днём потеплеет до +19…+24 °С. Ветер северо-западный усилится до 5-10 м/с. Дождя в течение дня не ожидается.
В Белгороде в ночь на 1 мая температура опустится до +7 °С. Днём будет солнечно, а воздух прогреется до +22 °С.
Завтрашний день будет в Белгороде самым тёплым на этой неделе. Уже в субботу, 4 мая, может похолодать до +14 °С, говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра. При этом дождей в течение недели ожидать не стоит.
Добавим, что из-за тёплой и сухой погоды в отдельных районах Белгородской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности.