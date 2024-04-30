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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Весна

Первомай принесёт белгородцам почти летнее тепло

30 апреля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Весна

Белгородцев ожидает самый тёплый день на этой неделе

Дождей при этом не предвидится, сообщает МЧС. Сильного ветра тоже ожидать не стоит. Завтрашний день будет самым тёплым на текущей неделе, следует из прогноза Гидрометцентра.
Сюжет
МЧС

В среду, 1 мая, в Белгородской области установится переменная облачность. Ночью столбик термометра остановится на отметке от +4 °С до +9 °С, будет дуть слабый ветер.

Днём потеплеет до +19…+24 °С. Ветер северо-западный усилится до 5-10 м/с. Дождя в течение дня не ожидается.

В Белгороде в ночь на 1 мая температура опустится до +7 °С. Днём будет солнечно, а воздух прогреется до +22 °С.

Завтрашний день будет в Белгороде самым тёплым на этой неделе. Уже в субботу, 4 мая, может похолодать до +14 °С, говорится в текущем прогнозе Гидрометцентра. При этом дождей в течение недели ожидать не стоит.

Добавим, что из-за тёплой и сухой погоды в отдельных районах Белгородской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Тепло#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Первомай#Белгород
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