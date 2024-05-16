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В Белгороде СК не занимается расследованием случаев домогательств в лифтах

В Белгороде СК не занимается расследованием случаев домогательств в лифтах

16 мая 2024, 10:40
Фото: 1MI
В одном из районов Белгорода мужчина домогался как минимум трёх женщин. Однако в следкоме не стали возбуждать уголовное дело, пишет «‎Фонарь».

В начале апреля стало известно о белгородце, который домогался к женщине в лифте её дома. Позже выяснилось, что этот же мужчина преследовал и двух других жительниц города, которые живут в том же районе.

Несмотря на обращения пострадавших в правоохранительные органы, в следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело. В СК ответили, что «проверки по указанным в запросе обстоятельствам не проводились, уголовные дела не возбуждались и в производстве не находились», приводит цитату издание.

По этой ситуации в редакцию Бел.Ру обратилась девушка, ставшая жертвой домогательств вблизи своего дома. Позже выяснилось, что другая девушка также подверглась приставаниям со стороны того же мужчины, личность которого она опознала по фотографии. Также всплыл факт домогательства в отношении третьей пострадавшей.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Домагательства
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