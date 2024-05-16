В Белгороде СК не занимается расследованием случаев домогательств в лифтах

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В начале апреля стало известно о белгородце, который домогался к женщине в лифте её дома. Позже выяснилось, что этот же мужчина преследовал и двух других жительниц города, которые живут в том же районе.
Несмотря на обращения пострадавших в правоохранительные органы, в следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело. В СК ответили, что «проверки по указанным в запросе обстоятельствам не проводились, уголовные дела не возбуждались и в производстве не находились», приводит цитату издание.
По этой ситуации в редакцию Бел.Ру обратилась девушка, ставшая жертвой домогательств вблизи своего дома. Позже выяснилось, что другая девушка также подверглась приставаниям со стороны того же мужчины, личность которого она опознала по фотографии. Также всплыл факт домогательства в отношении третьей пострадавшей.