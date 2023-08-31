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Белгородские следователи разберутся в деле массажиста больницы и 14-летней девочки

Белгородские следователи разберутся в деле массажиста больницы и 14-летней девочки

31 августа 2023, 14:21
Фото: 1MI
Массажиста белгородской больницы подозревают в домогательствах в отношении детей. Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT. В региональном следкоме сообщили Бел.Ру, что возбуждено уголовное дело.

По информации источника, массажист белгородской больницы приставал к 14-летней девочке во время сеанса в массажном кабинете. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональный следком.

В ведомстве сообщили, что в отношении мужчины, который совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, следователи возбудили уголовное дело. Во время расследования установят все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время с подозреваемым проводят следственные действия. По итогам будет дана правовая оценка.

Напомним, в августе в Белгородской области заключили под стражу извращенца-педофила. 53-летний мужчина совершал непристойности в присутствии детей. Всё происходило в общественном месте посёлка Волоконовка. Видеозапись очевидцы выложили в интернет.

В Белгородской области заключили под стражу извращенца-педофила
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