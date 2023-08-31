Белгородские следователи разберутся в деле массажиста больницы и 14-летней девочки

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
По информации источника, массажист белгородской больницы приставал к 14-летней девочке во время сеанса в массажном кабинете. Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональный следком.
В ведомстве сообщили, что в отношении мужчины, который совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, следователи возбудили уголовное дело. Во время расследования установят все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время с подозреваемым проводят следственные действия. По итогам будет дана правовая оценка.
Напомним, в августе в Белгородской области заключили под стражу извращенца-педофила. 53-летний мужчина совершал непристойности в присутствии детей. Всё происходило в общественном месте посёлка Волоконовка. Видеозапись очевидцы выложили в интернет.