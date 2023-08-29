Неравнодушные родители просят наказать виновных в домогательстве к мальчику

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Ещё 10 августа в Ровеньках началась проверка произошедшего инцидента: один из собравшихся подростков в возрасте от 11 до 13 лет в июле показал другому половой орган. Произошедшее засняли на видео, которое позже оказалось в Интернете.
Известно, что возбуждать уголовные дела не стали, потому что виновные ещё не достигли 14-летнего возраста, однако материалы уже направили в ПДН.
Однако неравнодушных к этой истории родителей Белгородской области решение не устроило. Одна из мам обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в прямом эфире и попросила наказать виновных через суд.
О ситуации знаю, встречался с руководителями силовых структур. Абсолютно очевидно, что решаться всё должно в соответствии с действующим законодательством. Следствие разберётся, уверен, что поставит все точки в этом деле, и виновные будут наказаны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области