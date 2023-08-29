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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Неравнодушные родители просят наказать виновных в домогательстве к мальчику

Неравнодушные родители просят наказать виновных в домогательстве к мальчику

29 августа 2023, 17:05
Фото: 1MI
Одна из мам области обратилась к губернатору за помощью: она попросила наказать по закону всех подростков, которые домогались к 13-летнему ребёнку.
Сюжет
Дети

Ещё 10 августа в Ровеньках началась проверка произошедшего инцидента: один из собравшихся подростков в возрасте от 11 до 13 лет в июле показал другому половой орган. Произошедшее засняли на видео, которое позже оказалось в Интернете.

Известно, что возбуждать уголовные дела не стали, потому что виновные ещё не достигли 14-летнего возраста, однако материалы уже направили в ПДН.

Однако неравнодушных к этой истории родителей Белгородской области решение не устроило. Одна из мам обратилась к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в прямом эфире и попросила наказать виновных через суд.

О ситуации знаю, встречался с руководителями силовых структур. Абсолютно очевидно, что решаться всё должно в соответствии с действующим законодательством. Следствие разберётся, уверен, что поставит все точки в этом деле, и виновные будут наказаны.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгородской области ребёнок пострадал из-за домогательств подростков?
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#Общество#Белгородская область#Подростки#Дети#Уголовное дело прекращено#Вячеслав Гладков#Ребёнок#Домогательства#Александра Склярова
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