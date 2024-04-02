«Сколько ещё будет жертв?»: в Белгороде несколько жертв домогательств просят о помощи

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В редакцию Бел.Ру обратилась девушка, ставшая жертвой домогательства. Она рассказала, что это произошло в лифте её дома, вчера.
«Я зашла в лифт, он зашёл следом. Спросил, какой этаж. Ответила, что девятый. Он нажал на пятый. <…> Я отбивалась, как могла, но он был здоровее. Я была абсолютно обездвижена. Я начала кричать, дверь открылась и он выбежал».
Белгородка опубликовала пост со своей историей. На него откликнулась ещё одна девушка, которая стала его жертвой намного ранее. Обе женщины опознали мужчину по имеющемуся старому фото. Оказалась, что, действительно, это один и тот же человек. Вторая девушка рассказала журналистке Бел.Ру, что есть и третья пострадавшая. Все они проживают примерно в одном районе. Как считают Мария и Екатерина, нападавший живёт недалеко.
В правоохранительные органы Екатерина уже обратилась. Однако есть и свои нюансы в ситуации:
«Моё заявление на рассмотрении уже второй день. Велика вероятность, что мне ответят, что „нет состава преступления“, т. к. на мне нет физических травм. Есть как минимум (а скорее всего — гораздо больше) три жертвы, включая меня. Одну из девушек он преследует уже второй год. Однажды она обращалась в полицию, снимала побои и опознала мужчину по фото. На что ей ответили, что она не первая. И сказали, что они не могут его поймать. И нет состава преступления. Сколько ещё будет жертв? А сколько уже есть и молчат».
Мария же поделилась, что первый инцидент произошёл ещё в августе 2022 года. Тот же самый случай по характеру действий. Дом, подъезд, лифт. Только тогда уже убегала от мужчины сама девушка. Она выбежала на улицу, чтобы находиться уже среди людей и попросить у них помощи. Чтобы её проводили до квартиры. Нападавший выбежал за Марией, а потом скрылся. Она добавила, что, когда они вошли в лифт, мужчина стал снимать её на телефон. Сначала белгородка подумала, что неправильно понимает что-то. А потом произошло то, что описано выше.
Заявление она тоже писала. Вызвала полицию, когда оказалась дома. А позже самостоятельно ездила снимать побои. У неё осталась гематома на руке. И снова «нюанс». Мария рассказала следующее:
«Мои показания записали, но оперативник сразу сказал, что вряд ли получится что-то сделать, потому что нет состава преступления уголовного характера. На тот момент у нас не было камер в подъезде. Фотографию его мне показал тот самый сотрудник. Я опознала. И он сказал мне, что у них уже был подобный случай. Он уже нападал на девушку. Сколько и к кому ещё он приставал, не говорил».
Позже, как ей сообщили, обязательно перезвонят и скажут о том, как продвигается дело. Однако ей прислали отказ в его возбуждении. В тот момент и сама Мария находилась в шоке, поэтому не могла действовать настойчивее из-за пережитого страха. К тому же девушке заявили, что больше мужчина к ней не будет приставать, мол, «это единичный случай». Несмотря на подобные «обещания», в мае 2023 года всё повторилось снова.
Девушка возвращалась домой и ждала лифт, когда ранее нападавший снова появился в подъезде её дома. И как говорит пострадавшая, «даже поздоровался». На этот раз он был в кепке, которая закрывала часть его лица. Но ей всё же удалось узнать его. Мария быстро спустилась вниз, чтобы избежать повторения прошлой ситуации. Из-за опыта общения с правоохранительными органами после первого нападения она сделала вывод, что ей не помогут.
Девушка рассказывает далее. По её словам, подобные «страшные встречи» стали чаще. Примерно раз в четыре месяца. В сентябре и январе тот снова приходил к её дому.
«Точно такие же истории. Он меня выслеживает в каких-либо местах. На остановке, в районах рядом с местом проживания. И идёт за мной до подъезда. Недавно у нас установили камеры. Уже что-то. Может стать хоть каким-то доказательством», — рассказала журналистке Бел.Ру Мария.
«В крайний раз» девушка снова заметила мужчину у дома. Она остановилась, а тот зашёл в подъезд самостоятельно. Как оказалось, на тот момент у него уже появились ключи от домофона подъездной двери. Он «пробыл там минуту и вышел», потому что девушка узнала его и не стала рисковать. Теперь Мария боится того, что домогавшийся мужчина может ждать её уже в самом подъезде.
«Потом, когда я увидела пост Екатерины, поняла, что это очень похоже. Я подумала, что, действительно, может быть как раз-таки этот человек. Отправила Екатерине фото, которое у меня было. Она его узнала, была в шоке», — уточняет белгородка.
Из-за того, что обе девушки живут рядом, они уверены, что опознанный мужчина точно живёт рядом с ними.
Ещё в 2023 году стало известно о двух громких делах о насильственных действиях сексуального характера. На тот раз уже над детьми. Октябрь 2023 года: в Грайворонском районе в течение трёх лет отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. За это время произошло 36 эпизодов насильственных действий над девочкой, которой не исполнилось и 14 лет. Мужчина избивал девочку и угрожал ей убийством, когда её мать уходила на работу или в больницу. Суд пришёл к выводу, что пострадавший ребёнок не мог избежать сексуального насилия, так как проживал с ним под одной крышей.
В августе 2023 года: в интернете распространилась информация о предполагаемом случае сексуального насилия над ребёнком в Ровеньском районе. По этой версии, другой подросток снял видео, на котором ребёнка принуждали к выполнению сексуальных действий.