«Сколько ещё будет жертв?»: в Белгороде несколько жертв домогательств просят о помощи

Мария же поделилась, что первый инцидент произошёл ещё в августе 2022 года. Тот же самый случай по характеру действий. Дом, подъезд, лифт. Только тогда уже убегала от мужчины сама девушка. Она выбежала на улицу, чтобы находиться уже среди людей и попросить у них помощи. Чтобы её проводили до квартиры. Нападавший выбежал за Марией, а потом скрылся. Она добавила, что, когда они вошли в лифт, мужчина стал снимать её на телефон. Сначала белгородка подумала, что неправильно понимает что-то. А потом произошло то, что описано выше.