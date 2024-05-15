Даже «Супрастин» и «Терафлю»? После каких лекарств не нужно садиться за руль?

Тем не менее эксперты предлагают «почистить» список и убрать из него спорные препараты. Также они просят описать правоприменительную практику, благодаря которой водители поймут, за что и когда наступит ответственность. Ведь управлять авто под воздействием ухудшающих реакцию лекарств нельзя, однако в списке неясно, какие именно препараты негативно влияют на это.