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Published Сегодня, 09:53

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Даже «Супрастин» и «Терафлю»? После каких лекарств не нужно садиться за руль?

Даже «Супрастин» и «Терафлю»? После каких лекарств не нужно садиться за руль?

15 мая 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
В СМИ опубликовали перечень медикаментов, которые не стоит употреблять водителям. Однако соблюдение этого списка носит информационный и рекомендательный характер, поэтому никаких ограничений и запретов в случае нарушения нет. Редакция Бел.Ру выяснила, какие лекарства включены в список.

В Министерстве здравоохранения России отметили, что список лекарств не является проектом нормативного акта. Соблюдение рекомендаций полностью лежит на совести водителей транспортных средств и никаких санкций в случае его нарушения ждать не стоит.

Перечень «запрещённых» лекарств достаточно необычен, поскольку туда входят популярные среди россиян медикаменты:

  • помогающие при простуде — «Терпинкод», «Тедеин», «Колдрекс найт», «Максиколд», «Стопгрипан», «Колдакт»;
  • для понижения температуры — «Терафлю», «Фервекс», «Форейн», «Антигриппин», «РиниКолд Макс»;
  • помогающие при болях - «Солпадеин», «Нурофен плюс», «Кетанов», «Спазмалгон»;
  • гистаминные препараты — «Тавегил», «Супрастин», «Кларитин», «Цетиризин», «Левоцетиризин».

Всего в списке находится более 200 препаратов, выше перечислены наиболее знакомые россиянам. По словам одного из депутатов Госдумы, данные препараты понижают внимательность, поэтому употреблять их водителям не стоит: такое предупреждение написано в инструкциях перечисленных медикаментов.

Есть и другой перечень лекарств, где перечислены не запрещённые медикаменты, а те, которые следует употреблять с особой осторожностью.

Специалисты объяснили, почему в перечень попали именно такие лекарства: часть из них вызывает головокружение, усталость и сонливость, ухудшает зрение. Есть в списке и корвалол, который является снотворным средством и влияет на центральную нервную систему.

Некоторые лекарства от кашля также обладают центральным действием, из-за чего их могут принимать люди с наркотической зависимостью. Поэтому подобные препараты хотели сделать рецептурными.

Тем не менее эксперты предлагают «почистить» список и убрать из него спорные препараты. Также они просят описать правоприменительную практику, благодаря которой водители поймут, за что и когда наступит ответственность. Ведь управлять авто под воздействием ухудшающих реакцию лекарств нельзя, однако в списке неясно, какие именно препараты негативно влияют на это.

Ранее некоторых граждан лишали водительских удостоверений, поскольку в их крови были найдены следы ненаркотических и непсихотропных препаратов, имеющих по составу схожесть с запрещёнными героином, каннабисом, мефедроном и аналогичных им. Поэтому Минздрав и МВД подготовят отдельный список, в котором будут перечислены запрещённые препараты, похожие на психотропные и наркотические. Сюда могут войти анестетики, снотворные и противоэпилептические препараты.

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#Александра Склярова#Общество#Лекарства#Водители#Россия#Медикаменты#Запрещено
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