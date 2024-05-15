Даже «Супрастин» и «Терафлю»? После каких лекарств не нужно садиться за руль?

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Министерстве здравоохранения России отметили, что список лекарств не является проектом нормативного акта. Соблюдение рекомендаций полностью лежит на совести водителей транспортных средств и никаких санкций в случае его нарушения ждать не стоит.
Перечень «запрещённых» лекарств достаточно необычен, поскольку туда входят популярные среди россиян медикаменты:
Всего в списке находится более 200 препаратов, выше перечислены наиболее знакомые россиянам. По словам одного из депутатов Госдумы, данные препараты понижают внимательность, поэтому употреблять их водителям не стоит: такое предупреждение написано в инструкциях перечисленных медикаментов.
Есть и другой перечень лекарств, где перечислены не запрещённые медикаменты, а те, которые следует употреблять с особой осторожностью.
Специалисты объяснили, почему в перечень попали именно такие лекарства: часть из них вызывает головокружение, усталость и сонливость, ухудшает зрение. Есть в списке и корвалол, который является снотворным средством и влияет на центральную нервную систему.
Некоторые лекарства от кашля также обладают центральным действием, из-за чего их могут принимать люди с наркотической зависимостью. Поэтому подобные препараты хотели сделать рецептурными.
Тем не менее эксперты предлагают «почистить» список и убрать из него спорные препараты. Также они просят описать правоприменительную практику, благодаря которой водители поймут, за что и когда наступит ответственность. Ведь управлять авто под воздействием ухудшающих реакцию лекарств нельзя, однако в списке неясно, какие именно препараты негативно влияют на это.
Ранее некоторых граждан лишали водительских удостоверений, поскольку в их крови были найдены следы ненаркотических и непсихотропных препаратов, имеющих по составу схожесть с запрещёнными героином, каннабисом, мефедроном и аналогичных им. Поэтому Минздрав и МВД подготовят отдельный список, в котором будут перечислены запрещённые препараты, похожие на психотропные и наркотические. Сюда могут войти анестетики, снотворные и противоэпилептические препараты.