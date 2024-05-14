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Паспорт, ИНН и водительские права: где и как можно восстановить утраченные документы?

Паспорт, ИНН и водительские права: где и как можно восстановить утраченные документы?

14 мая 2024, 14:12
Фото: 1MI
Потерять документы может каждый, ведь жизненные ситуации бывают совершенно разные. Но в последние годы жители Белгородской области рискуют также утратить важные бумаги и в результате повреждения имущества из-за обстрелов ВСУ. О том, что делать при потере документов, рассказали в региональном МФЦ.

Сотрудники регионального многофункционального центра (МФЦ) сообщили, что практически все важные документы при утере можно восстановить в их отделениях. Исключением является только российский паспорт — новый выдают в территориальных подразделениях МВД.

Если человек потерял паспорт и другие важные бумаги, то восстановление необходимо начать именно с документа, удостоверяющего личность: он понадобится при подачи заявлений на все остальные документы.

После получения паспорта можно приступать к дальнейшему восстановлению:

  1. СНИЛС можно восстановить в МФЦ или СФР — его выдают бесплатно;
  2. ИНН можно получить через портал «Госуслуги», МФЦ, а также очно или дистанционно в ФНС;
  3. Водительское удостоверение выдадут с паспортом, а медицинскую справку можно не предоставлять: если заявитель принесёт медсправку, то права выдадут на 10 лет, иначе срок на правах будет таким же, как и на старых;
  4. Через Госуслуги и МФЦ можно восстановить выписку из ЕГРН, а также правоустанавливающие документы: например, договоры купли-продажи и дарения или свидетельство о наследстве;
  5. Свидетельства о заключении или расторжении брака и о рождении ребёнка восстанавливают в МФЦ, отделениях ЗАГСа и на Госуслугах.

В случае возникновения каких-либо вопросов по теме утраты документов, задать вопросы можно сотрудникам МФЦ.

Ранее белгородцы попросили, чтобы в МФЦ также начали выдавать удостоверение ветерана боевых действий. Глава региона Вячеслав Гладков оценил данное предложение и поручил проработать этот вопрос.

Кроме того, во время действия сигнала о ракетной опасности приём посетителей в МФЦ приостанавливается.

Белгородцы предложили подавать документы на статус ветерана боевых действий в МФЦ
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#Александра Склярова#Общество#Документы#МФЦ
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