Паспорт, ИНН и водительские права: где и как можно восстановить утраченные документы?

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Сотрудники регионального многофункционального центра (МФЦ) сообщили, что практически все важные документы при утере можно восстановить в их отделениях. Исключением является только российский паспорт — новый выдают в территориальных подразделениях МВД.
Если человек потерял паспорт и другие важные бумаги, то восстановление необходимо начать именно с документа, удостоверяющего личность: он понадобится при подачи заявлений на все остальные документы.
После получения паспорта можно приступать к дальнейшему восстановлению:
В случае возникновения каких-либо вопросов по теме утраты документов, задать вопросы можно сотрудникам МФЦ.
Ранее белгородцы попросили, чтобы в МФЦ также начали выдавать удостоверение ветерана боевых действий. Глава региона Вячеслав Гладков оценил данное предложение и поручил проработать этот вопрос.
Кроме того, во время действия сигнала о ракетной опасности приём посетителей в МФЦ приостанавливается.