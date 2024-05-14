Паспорт, ИНН и водительские права: где и как можно восстановить утраченные документы?

Потерять документы может каждый, ведь жизненные ситуации бывают совершенно разные. Но в последние годы жители Белгородской области рискуют также утратить важные бумаги и в результате повреждения имущества из-за обстрелов ВСУ. О том, что делать при потере документов, рассказали в региональном МФЦ.