Белгородцы предложили подавать документы на статус ветерана боевых действий в МФЦ

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Во время эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась мать участника СВО. Она сообщила, что её сын не может получить удостоверение ветерана боевых действий уже пять месяцев. Женщина попросила упростить процедуру и сделать её доступной через МФЦ.
Губернатор согласился с этой идей и поручил министру цифрового развития Сергею Четверикову до середины следующей недели проработать этот вопрос.
Проект МФЦ — одна из самых востребованных жителями историй, с хорошим уровнем поддержки от населения. Отработайте этот момент. До середины следующей недели доложите. Потом соберёмся и примем решение.
Вячеслав Гладков