Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:17

Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Белгородцы предложили подавать документы на статус ветерана боевых действий в МФЦ

Белгородцы предложили подавать документы на статус ветерана боевых действий в МФЦ

28 февраля 2024, 18:17
Фото: 1MI
Глава региона пообещал проработать эту возможность. Тему подняли во время прямой линии 28 февраля.

Во время эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась мать участника СВО. Она сообщила, что её сын не может получить удостоверение ветерана боевых действий уже пять месяцев. Женщина попросила упростить процедуру и сделать её доступной через МФЦ.

Губернатор согласился с этой идей и поручил министру цифрового развития Сергею Четверикову до середины следующей недели проработать этот вопрос.

Проект МФЦ — одна из самых востребованных жителями историй, с хорошим уровнем поддержки от населения. Отработайте этот момент. До середины следующей недели доложите. Потом соберёмся и примем решение.
Вячеслав Гладков
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Белгородской областиВ Белгороде ветераны боевых действий получат выплаты в 10 тыс. рублейГумпомощь, рассказы шебекинцев и статус ветерана боевых действий: итоги субботы
#Общество#Белгородская область#МФЦ#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Удостоверение#Ветераны боевых действий
Подпишитесь
«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде
Сегодня, 12:27
Всё починят и на машине привезут: Гладков пообещал решить проблему шебекинца с жильём
Сегодня, 16:45
Возможно ли школьникам из приграничья Белгородской области выйти на очное обучение?
Сегодня, 16:08
Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Сегодня, 12:55
Самые «пожилые» районы Белгородской области
Сегодня, 12:07
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
Сегодня, 13:33