Белгородцы предложили подавать документы на статус ветерана боевых действий в МФЦ

Во время эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась мать участника СВО. Она сообщила, что её сын не может получить удостоверение ветерана боевых действий уже пять месяцев. Женщина попросила упростить процедуру и сделать её доступной через МФЦ.