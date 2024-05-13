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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

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В Белгородской области к купальному сезону готовы 84 из 124 пляжей

«Вряд ли успеют»: купальный сезон под вопросом в четырёх районах Белгородской области

13 мая 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области к купальному сезону готовы 84 из 124 пляжей

Стало известно, что к началу купального сезона в Белгородской области готовы только 12 муниципалитетов из 22. Остальные либо заканчивают подготовку, либо вовсе её не начинали. Подробности сообщили в ходе еженедельного оперативного совещания белгородского правительства.

В настоящее время в Белгородской области к началу купального сезона готовы только 12 муниципалитетов, в числе которых Белгород, Алексеевский и Новооскольский округа, а также Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Ровеньский и Чернянский районы. Все поданные по данным пляжам декларации были согласованы.

К началу сезона оказались готовы не все пляжи шести муниципалитетов: в Белгородском, Прохоровском и Борисовском районах отправили на доработку по одному пляжу, в Ракитянском — два, а в Старооскольском и Шебекинском округах — по пять пляжей.

Полностью оказались не готовы четыре городских округа: Губкинский, Яковлевский, Валуйский и Грайворонский. По словам специалистов, они могут вовсе не успеть подготовить все пляжи к началу сезона.

Всего, по сообщению начальника управления региональной безопасности белгородского правительства Евгения Воробьёва, на доработку отправили 18 пляжей, а готовых к началу сезона насчитали 84. Все пляжи дополнительно планируют проверить с 20 по 25 мая, об итогах губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложат 27 мая.

Отметим, что в регионе планировалось открыть 124 пляжа. Установить на них должны порядка 70 модульный конструкций на случай обстрелов.

Слайд с информацией о готовности пляжей региона к началу купального сезонаСлайд с информацией о готовности пляжей региона к началу купального сезона
Слайд с информацией о готовности пляжей региона к началу купального сезона
Фото: оперативное совещание белгородского правительства
На территории белгородских пляжей установят 70 укрытий
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#Александра Склярова#Белгородская область#Купальный сезон#Белгород#Пляжи#Евгений Васильевич Воробьев
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