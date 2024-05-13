«Вряд ли успеют»: купальный сезон под вопросом в четырёх районах Белгородской области

В настоящее время в Белгородской области к началу купального сезона готовы только 12 муниципалитетов, в числе которых Белгород, Алексеевский и Новооскольский округа, а также Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Ровеньский и Чернянский районы. Все поданные по данным пляжам декларации были согласованы.