«Вряд ли успеют»: купальный сезон под вопросом в четырёх районах Белгородской области

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В настоящее время в Белгородской области к началу купального сезона готовы только 12 муниципалитетов, в числе которых Белгород, Алексеевский и Новооскольский округа, а также Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский, Ровеньский и Чернянский районы. Все поданные по данным пляжам декларации были согласованы.
К началу сезона оказались готовы не все пляжи шести муниципалитетов: в Белгородском, Прохоровском и Борисовском районах отправили на доработку по одному пляжу, в Ракитянском — два, а в Старооскольском и Шебекинском округах — по пять пляжей.
Полностью оказались не готовы четыре городских округа: Губкинский, Яковлевский, Валуйский и Грайворонский. По словам специалистов, они могут вовсе не успеть подготовить все пляжи к началу сезона.
Всего, по сообщению начальника управления региональной безопасности белгородского правительства Евгения Воробьёва, на доработку отправили 18 пляжей, а готовых к началу сезона насчитали 84. Все пляжи дополнительно планируют проверить с 20 по 25 мая, об итогах губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложат 27 мая.
Отметим, что в регионе планировалось открыть 124 пляжа. Установить на них должны порядка 70 модульный конструкций на случай обстрелов.