В России летний купальный сезон начнётся раньше срока. Где можно купаться уже в мае?

В этом году купальный сезон в городах-курортах откроется раньше: синоптики утверждают, что вода уже прогрелась до комфортной температуры, которую обычно она достигает только в середине мая. Купаться можно будет начать раньше июня. Где можно открыть сезон в конце весны, узнаете в материале Бел.Ру.

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