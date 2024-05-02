В России летний купальный сезон начнётся раньше срока. Где можно купаться уже в мае?

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Начало летнего купального сезона в мае стоит ждать в Краснодарском крае. Как сообщили журналистам РИА «Новости» сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода в Чёрном море уже прогрелась до +17 °С, в Азовском море чуть теплее — до +18 °С. Максимальные значения зафиксировали в Сочи. Это довольно необычно, поскольку зачастую до такой температуры вода прогревается только к середине или концу мая.
Комфортной для купания температура воды становится в июне, когда показатели достигают +22 °С, однако благодаря тёплой погоде, открыть купальный сезон в Азовском море можно будет уже в середине или в первых числах мая. Чёрное море нагревается чуть медленнее, поэтому с купальным сезоном в его водах придётся немного подождать.
Кроме того, на Кубани раньше времени начала цвести амброзия, которая может вызвать аллергические реакции у некоторых отдыхающих.
Добавим, что только в конце апреля текущего года температура воздуха в Краснодарском крае достигла рекордной отметки в +34 °С — более 70 лет назад в тот же день температура воздуха составляла всего +31,9 °С.
Однако начало мая в Краснодарском крае достаточно прохладное: по данным синоптиков, в первую неделю мая в Сочи идут небольшие дожди, а столбик термометра остановился на +18 °С.
Отметим, что причиной раннего начала летнего купального сезона стало резкое потепление, о котором в этом году заявляли синоптики — аномально высокую температуру эксперты стали наблюдать ещё в начале весны. Лето также выдастся очень жарким, из-за чего пожароопасный сезон начнётся раньше срока в ряде северных и южных районов России.
В то же время учёные Всемирной метеорологической организации и европейской службы по изменению климата «Коперник» провели исследование и определили, что глобальное потепление уже идёт, а самый опасный температурный период начнётся уже в 2030-х годах.
Так, аномально высокие температуры начали фиксировать ещё в 2023 году, из-за которых происходили сильные наводнения и крупнейшие пожары. В 2024 году столбик термометра также находится на высоких отметках. О том, к чему приведёт глобальное потепление и как к нему подготовиться, — в материале Бел.Ру.
Напомним, что на протяжении всего лета белгородцы смогут без пересадок добраться до Анапы — поезд 210В «Белгород — Анапа» будет курсировать через день с 1 июня до конца августа.