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В Белгороде за неделю при обстрелах повреждены 422 машины

В Белгороде за неделю при обстрелах повреждены 422 машины

13 мая 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Василий Голиков. Всего в работе по выплате компенсаций остаются 873 автомобиля, которые пострадали от атак ВСУ.

По данным Голикова, за неделю в Белгороде из-за обстрелов пострадали 422 машины. Ранее в работе находилось 149 транспортных средств, по которым проводили экспертизу и готовили документы на компенсацию. Всего владельцам 946 повреждённых авто выплатили 259 млн рублей.

С учётом прироста не отработаны 873 машины. На 302 транспортных средства на 69 млн рублей подготовлен комплект документов.

Что касается событий 13 мая, о повреждениях заявили владельцы 42 машин. Однако, как отметил Голиков, обращений будет больше.

Напомним, за 12 мая в Белгороде пострадали 27 человек. Шестерых отправят в федеральные клиники. Погибли 19 белгородцев.

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