В Белгороде за неделю при обстрелах повреждены 422 машины

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
По данным Голикова, за неделю в Белгороде из-за обстрелов пострадали 422 машины. Ранее в работе находилось 149 транспортных средств, по которым проводили экспертизу и готовили документы на компенсацию. Всего владельцам 946 повреждённых авто выплатили 259 млн рублей.
С учётом прироста не отработаны 873 машины. На 302 транспортных средства на 69 млн рублей подготовлен комплект документов.
Что касается событий 13 мая, о повреждениях заявили владельцы 42 машин. Однако, как отметил Голиков, обращений будет больше.
Напомним, за 12 мая в Белгороде пострадали 27 человек. Шестерых отправят в федеральные клиники. Погибли 19 белгородцев.