Больше не лучшая шаурма? «Мистер Бургер» в Белгороде убрал рекламу со своих заведений

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Белгородские точки общепита «Мистер Бургер» начали снимать плакаты «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры» спустя три недели после публикации Бел.Ру о возможных нарушениях в этих слоганах.
Пропал плакат с заведения на остановке «Стадион». Ранее журналисты Бел.Ру писали о том, чем такая реклама может обернуться для ресторана.
Напомним, что такие фразы на рекламе могут нарушать некоторые статьи ФЗ «О рекламе» о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе.
Федеральная антимонопольная служба России приводит примеры судебной практики с подобными заявлениями: в Ульяновске завели дело на застройщика за рекламный баннер с лозунгом «Самый лучший дом».