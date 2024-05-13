Больше не лучшая шаурма? «Мистер Бургер» в Белгороде убрал рекламу со своих заведений

Белгородские точки общепита «Мистер Бургер» начали снимать плакаты «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры» спустя три недели после публикации Бел.Ру о возможных нарушениях в этих слоганах.