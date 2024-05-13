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С белгородского общепита пропали заявления о самых лучших бургерах

Больше не лучшая шаурма? «Мистер Бургер» в Белгороде убрал рекламу со своих заведений

13 мая 2024, 12:40
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

С белгородского общепита пропали заявления о самых лучших бургерах

Больше не «самая вкусная шаурма в городе»? Ресторан быстрого питания «Мистер Бургер» снял рекламу с такими заявлениями после публикации Бел.Ру о возможном нарушении антимонопольного законодательства.
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Белгородские точки общепита «Мистер Бургер» начали снимать плакаты «Самая вкусная шаурма в городе здесь» и «Осторожно! У нас самые вкусные бургеры» спустя три недели после публикации Бел.Ру о возможных нарушениях в этих слоганах.

Пропал плакат с заведения на остановке «Стадион». Ранее журналисты Бел.Ру писали о том, чем такая реклама может обернуться для ресторана.

Напомним, что такие фразы на рекламе могут нарушать некоторые статьи ФЗ «О рекламе» о недобросовестной (п. 1 ч. 2 ст. 5) и недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5) рекламе.

Федеральная антимонопольная служба России приводит примеры судебной практики с подобными заявлениями: в Ульяновске завели дело на застройщика за рекламный баннер с лозунгом «Самый лучший дом».

Фасад "Мистера Бургера" 13 маяФасад "Мистера Бургера" 13 мая
Фасад «Мистера Бургера» 22 апреляФасад «Мистера Бургера» 22 апреля
Фасад "Мистера Бургера" 13 мая
Фото: Bel.ru
«У нас самые вкусные бургеры»: может ли реклама сыграть злую шутку с общепитом?
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