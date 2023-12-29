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Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в Белгороде

Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в Белгороде

29 декабря 2023, 13:22
Фото: Bel.ru
Компания «Мистер Бургер» всё-таки намерена открыть точку общепита на ул. Будённого в Белгороде. По крайней мере, об этом гласит объявление. При этом спор с АО «Квадра» по поводу размещения объекта в охранной зоне тепловых магистралей до сих пор не улажен.

Журналисты Бел.Ру заметили, что на здании точки «Мистер Бургер» на ул. Будённого в Белгороде появилось объявление о скором открытии. Мы поинтересовались у АО «Квадра», улажен ли вопрос по поводу размещения данного объекта в охранной зоне тепловых магистралей.

Фото: Bel.ru

В АО «Квадра» отметили, что судебный спор с компанией «Мистер Бургер» ещё продолжается. Заседание назначено на 17 января 2024 года. Дело будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее в «Квадре» рассказали Бел.Ру, что «Мистер Бургер» согласовал строительство точки общепита, но компания должна была соблюсти охранную зону 6 м от оси теплосети или 5 м от края строительной конструкции. Этого не произошло.

В итоге АО «Квадра» направило претензию в адрес «Мистер Бургер» и указало на то, что охранную зону магистральной теплосети нужно освободить от торгового объекта. Но на это реакции не поступило. Поэтому АО подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области.

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#Строительство#Общепит#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Мистер Бургер#АО Квадра#Тепловые магистрали
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