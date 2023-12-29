Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в Белгороде

Компания «Мистер Бургер» всё-таки намерена открыть точку общепита на ул. Будённого в Белгороде. По крайней мере, об этом гласит объявление. При этом спор с АО «Квадра» по поводу размещения объекта в охранной зоне тепловых магистралей до сих пор не улажен.

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