Скоро открытие? Заработает ли точка «Мистер Бургер» на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Журналисты Бел.Ру заметили, что на здании точки «Мистер Бургер» на ул. Будённого в Белгороде появилось объявление о скором открытии. Мы поинтересовались у АО «Квадра», улажен ли вопрос по поводу размещения данного объекта в охранной зоне тепловых магистралей.
В АО «Квадра» отметили, что судебный спор с компанией «Мистер Бургер» ещё продолжается. Заседание назначено на 17 января 2024 года. Дело будет рассмотрено в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее в «Квадре» рассказали Бел.Ру, что «Мистер Бургер» согласовал строительство точки общепита, но компания должна была соблюсти охранную зону 6 м от оси теплосети или 5 м от края строительной конструкции. Этого не произошло.
В итоге АО «Квадра» направило претензию в адрес «Мистер Бургер» и указало на то, что охранную зону магистральной теплосети нужно освободить от торгового объекта. Но на это реакции не поступило. Поэтому АО подало исковое заявление в Арбитражный суд Белгородской области.