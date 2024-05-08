С вопросами о выплатах в основном обращались бойцы СВО в белгородскую прокуратуру

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В прокуратуре Белгородской области рассказали о работе с обращениями участников СВО и членов их семей. После 24 февраля 2022 года в ведомство поступило 56 обращений. В их число не вошли вопросы, связанные с частичной мобилизацией.
Большая часть обращений связана с региональными выплатами бойцам СВО и их семьям. Кроме того, были вопросы о действиях судебных приставов. Отмечается, что только в одном случае для разрешения ситуации нужно было принять меры прокурорского реагирования.
Недавно губернатор Вячеслав Гладков ответил на жалобы участников белгородской самообороны по поводу зарплат. Он сообщил, что участие в отрядах самообороны является личным решением граждан и не предполагает обязательной оплаты. В некоторых муниципалитетах, где самооборона выполняет функции добровольных дружин или муниципальной стражи, может быть предусмотрено возмещение затрат.