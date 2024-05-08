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Более 50 раз участники СВО и их семьи обратились в белгородскую прокуратуру

С вопросами о выплатах в основном обращались бойцы СВО в белгородскую прокуратуру

8 мая 2024, 09:19
Фото: 1MI

Более 50 раз участники СВО и их семьи обратились в белгородскую прокуратуру

Участники СВО и члены их семей 56 раз обращались в белгородскую прокуратуру. В большинстве случаев вопросы удалось решить без официального вмешательства надзорного ведомства, сообщает издание Go31.

В прокуратуре Белгородской области рассказали о работе с обращениями участников СВО и членов их семей. После 24 февраля 2022 года в ведомство поступило 56 обращений. В их число не вошли вопросы, связанные с частичной мобилизацией.

Большая часть обращений связана с региональными выплатами бойцам СВО и их семьям. Кроме того, были вопросы о действиях судебных приставов. Отмечается, что только в одном случае для разрешения ситуации нужно было принять меры прокурорского реагирования.

Недавно губернатор Вячеслав Гладков ответил на жалобы участников белгородской самообороны по поводу зарплат. Он сообщил, что участие в отрядах самообороны является личным решением граждан и не предполагает обязательной оплаты. В некоторых муниципалитетах, где самооборона выполняет функции добровольных дружин или муниципальной стражи, может быть предусмотрено возмещение затрат.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Новости Белгорода#Обращения#Белгород#Участники СВО
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