Гладков ответил на жалобы участников белгородской самообороны по поводу зарплат

«Неужели мы не заслужили то, что заработали своими силами? Мы охраняем имущество граждан. В час ЧС мы готовы выходить и выходим на помощь. Многие оставили свою основную работу, зная, что получать будут меньше, но всё равно вышли на стражу своей земли. Каждый месяц кормят обещаниями», — написал белгородец.