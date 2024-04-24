Гладков ответил на жалобы участников белгородской самообороны по поводу зарплат

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
К властям обратился местный житель. Он рассказал, что белгородское ополчение не получило зарплату за март, некоторым не доплатили ещё с прошлого года.
«Неужели мы не заслужили то, что заработали своими силами? Мы охраняем имущество граждан. В час ЧС мы готовы выходить и выходим на помощь. Многие оставили свою основную работу, зная, что получать будут меньше, но всё равно вышли на стражу своей земли. Каждый месяц кормят обещаниями», — написал белгородец.
На обращение местного жителя ответил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Он объяснил, что, когда создавалась самооборона, затраты на обмундирование и снаряжение на себя взяла область.
Оплату никто не обещал и не обещает. Это личное самостоятельное решение всех взрослых мужчин и женщин, которые приняли решение выйти на защиту, не ставя задачу возмещения каких-то содержаний. Да, в некоторых муниципальных образованиях, например, в Шебекинском округе и Белгороде, самооборону совместили, и частично она выполняет функции добровольных народных дружин. Возмещение затрат там происходит. Плюс самооборона в Белгороде выполняет функцию муниципальной стражи. Это решение главы администрации и членов самообороны. Вывод — обязательств у области не было и нет по возмещению зарплат.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что вопрос находится на контроле мэра Валентина Демидова. Также губернатор отметил, что, по словам мэра, появляются признаки приписок, когда возрастные женщины, которые не могут выполнять функции самообороны, появляются в списках на выплаты.
К слову, мэрия Белгорода под постом губернатора ответила местному жителю, что заявки на выплату материального поощрения профинансированы 24 апреля в полном объёме. Поступление средств на счёт будет произведено в течение трёх рабочих дней.