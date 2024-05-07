Бывший прораб заявил о долгах по зарплате в белгородском «Веке»

Он искал подрядчиков и контролировал проведение строительных работ. Спиридонов, заявил Роман, сказал, что ему нужно искать людей, согласовывать с ними стоимость работы, а «сколько я на этом заработаю — ему не важно». Через месяц прораб «Века» пришёл к начальству, чтобы узнать, прошёл ли он испытательный срок, на что получил положительный ответ. А потом, рассказывает дальше мужчина, возникли первые проблемы и трудности: