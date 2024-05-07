Бывший прораб заявил о долгах по зарплате в белгородском «Веке»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как Роман рассказал журналистке Бел.Ру, в «Век» он устроился работать на должность прораба в апреле 2022 года. Там его направили на выполнение капремонта Краснохуторской школы в Белгородском районе.
«Свои документы, нужные для оформления, я отнёс в бухгалтерию. По договорённости с директором „Век“, Спиридоновым Александром Сергеевичем в испытательный срок зарплата составляла 30 000 рублей, а дальше — по 50 000 рублей плюс месячная премия 100% (если иду по графику и на объекте всё хорошо), оплата бензина и сотовой связи», — объясняет мужчина.
Он искал подрядчиков и контролировал проведение строительных работ. Спиридонов, заявил Роман, сказал, что ему нужно искать людей, согласовывать с ними стоимость работы, а «сколько я на этом заработаю — ему не важно». Через месяц прораб «Века» пришёл к начальству, чтобы узнать, прошёл ли он испытательный срок, на что получил положительный ответ. А потом, рассказывает дальше мужчина, возникли первые проблемы и трудности:
«Зарплату он выдал за 1,5 месяца. И всё. Деньги на ГСМ [горюче-смазочные материалы] приходилось выбивать. Выдавал он финансовые средства нерегулярно, а про оплату сотовой связи он сразу забыл».
Подрядчиков и технику найти было трудно, делится Роман, потому что после начала СВО ехать в приграничье (расстояние до границы — 2,5 км) никто не хотел, а если и соглашались, то за большие суммы, которые получить от компании не смогли бы. Поэтому просто отказывались.
Как утверждает Роман, 23 августа он закончил свою работу в школе, так и не получив зарплату со всеми бонусами, а уже в офисе, куда он пришёл за своими документами, выяснилось, что на самом деле официально на работу его не оформляли.
«Своё упущение я не заметил. После ухода из этой „организации“ я пытался получить свои честно заработанные деньги», — рассказывает Роман.
Сумма заработанного им в «Веке», по его словам, составляет 283 тысячи рублей плюс 100% «за приграничье», т. е. за работу на опасных территориях.
«На данный момент Спиридонов заявил, что он мне ничего не должен и всё выплатил. Когда я написал заявление на нарушения в трудовую инспекцию, появился человек, который вынудил меня написать расписку, по которой Спиридонов всё-таки со мной рассчитался (то есть, признал долг за собой). Теперь Спиридонов везде трясёт этой распиской, рассказывая, что я вымогаю деньги», — делится мужчина.
Как оказалось, строительный объект всё же сдали и получили за выполненные работы по капитальному ремонту Краснохуторской школы деньги, далее рассказывает белгородец.
«К 10.04.2024 мною деньги не получены. Спиридонов говорит, что я отработал только 1,5 месяца, игнорируя факты, свидетелей, учителей, контролирующих организаций, фото- и видеофиксацию».
На данный, как объясняет, ничего не изменилось. Также он признался, что разговаривал со Спиридоновым перед тем, как связался с журналисткой Бел.Ру. Роман рассказал, что тот заявил ему следующее:
«Я тебя не знаю, ты у меня проработал полтора месяца. Придумываешь и вымогаешь деньги, всё».
Мужчина дополнительно уточнил, что в момент обращения в прокуратуру оставил там же номера телефонов тех, кому в «Веке», как и ему, якобы должны денег.
Сам Александр Спиридонов на претензию Романа ответил нашей журналистке, что по данному поводу у него есть та самая расписка, предоставлявшаяся трудовой инспекции, по которой «он [Роман] претензий не имеет».
«У меня бумажка есть, расписка, что он претензий не имеет. Ещё год назад в трудовую инспекцию предоставлял всё это. Это мошенничество. Это называется вымогательство уже», — прокомментировал ситуацию директор ООО «Век».
Ранее в редакцию Бел.Ру обратились участники СВО, которые работали на ООО «Век» Спиридонова. Директора компании они обвинили в нарушениях трудового кодекса и условий договора приёма на работу. Как они рассказали, таких не было вообще. Проблема затронула около 60 человек, работавших в «Веке». В общей сумме, как утверждали работники, они не получили 35 миллионов рублей за два года работы.
Журналистка Бел.Ру пообщалась со всеми сторонами конфликта, также редакция Бел.Ру обратилась за комментарием прокуратуры, УМВД и трудовой инспекции и адвокатов.
По информации от инспекции труда в Белгородской области, в 2023 году было получено 11 обращений от работников ООО «Век», связанных с нарушением их трудовых прав и проблемами выплаты заработной платы. В ответ на запросы все обратившиеся получили объяснения и рекомендации о возможности обращения в судебные органы.
Управление внутренних дел по Белгородской области сообщило о поступлении нескольких заявлений с просьбой провести проверку в отношении руководителя «Века» в связи с возможными нарушениями, связанными с невыплатой заработной платы на строительных объектах. Информации о результатах проверки на момент публикации нет.
Прокуратура Белгородской области утверждала, что бывшие или нынешние сотрудники ООО «Век» на тот момент не обращались с жалобами на нарушение их трудовых прав. Однако в 2023 году была проведена проверка из-за публикации в социальных сетях о задолженности по заработной плате, но долг не был подтвержден.
«Бел.Ру» продолжит следить за ситуацией.