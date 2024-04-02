Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Работа

«Мирно не получилось»: сотрудники «Фортуна-Авто» в Белгороде снова бьют тревогу

2 апреля 2024, 06:29
Фото: 1MI
Работа

В Белгороде продолжается конфликт руководства и сотрудников «Фортуна-Авто»

Сотрудники автосалона «Фортуна-Авто» в Белгороде пожаловались, что начальство не сдержало свои обещания о решении вопроса с увольнением и закрытием салона. По их словам, договор, который подписали обе стороны, совсем не то, о чём им говорили на собрании. Дело дошло до прокуратуры.

Ранее сотрудник автосалона «Фортуна-Авто» оставил в соцсетях информацию о том, что все работники компании должны написать заявление на увольнение по собственному желанию. Так им якобы заявило начальство. Компенсаций и иных выплат предоставлять им не собирались.

Сам директор белгородской точки сети, Артём Овасапян, рассказал журналистке Бел.Ру, что на фоне обстановки и «паники» произошло недопонимание. Да, автосалон закрывается, однако сотрудники получат свои положенные выплаты. Большую часть персонала переведут в воронежское отделение, а тем, кто не захочет покидать Белгород, также помогут. Далее — проведут собрание со всеми сотрудниками. Это подтвердил и Александр, сотрудник, с которым общалась журналистка. А вот об итогах этого собрания редакции Бел.Ру стало известно вчера.

«Сегодня, к сожалению, мирным путём прервать трудовые отношения с работодателем у нас не получилось. Те соглашения, которые мы подписали, обе стороны, руководство отвергло и не хочет выполнять обещанные условия», — рассказал Александр.

Далее мужчина рассказал, что им прислали «непонятный акт», мол, на основании которого начальство переводит салон в «дежурную ситуацию»:

«Поэтому сейчас мы уже приехали в прокуратуру. Утром ездили в трудовую инспекцию и сейчас пишем заявление. К сожалению, данный вопрос на сегодня мирно не закрылся. Работодатель пытается выкрутиться из данной ситуации», — комментирует он.

Белгородец поделился указанными выше документами. Это соглашении о расторжении договора и приказ о временной приостановке работы. В качестве причины указана нестабильная экономическая ситуация в компании.

Акт и договор от сотрудника "Фортуна-Авто"Акт и договор от сотрудника "Фортуна-Авто"
Акт и договор от сотрудника «Фортуна-Авто»Акт и договор от сотрудника «Фортуна-Авто»
Акт и договор от сотрудника "Фортуна-Авто"
Фото: Bel.ru

Мы попытались связаться с директором компании Артёмом Овасапяном, но оперативно получить от него комментарий по ситуации не удалось. Журналистка Бел.Ру также связалась с директором салона позже. Однако он сказал, что до возвращения в Белгороде не сможет ответить. Сообщения в мессенджерах, несмотря на договорённость, тоже не прочитаны.

Возникло недопонимание? Директор «Фортуна-Авто» в Белгороде пояснил увольнение штата
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудники «Фортуна-Авто» заявили, что их заставляют уволиться без компенсаций«Всё без толку»: в Белгороде жизни сотрудников Wildberries подвергают опасности?Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате
#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Увольнение#Новости Белгорода#Эксклюзив#Трудовая инспекция#Собрание#Компенсации#Белгород#Татьяна Лукащева#Трудовые отношения
Подпишитесь
Появилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел
Вчера, 14:42
Стали известны все разрушения, полученные при обстрелах Белгородской области 1 апреля
Вчера, 19:05
Белгородцев ранним утром разбудила сирена
Сегодня, 01:53
Прилёт «Вампира» возле «Русича» в Белгороде: рассказ журналиста, попавшего под огонь
Вчера, 15:26
Количество раненных при обстреле белгородцев увеличилось до десяти
Вчера, 18:50
"