«Мирно не получилось»: сотрудники «Фортуна-Авто» в Белгороде снова бьют тревогу

Сам директор белгородской точки сети, Артём Овасапян, рассказал журналистке Бел.Ру, что на фоне обстановки и «паники» произошло недопонимание. Да, автосалон закрывается, однако сотрудники получат свои положенные выплаты. Большую часть персонала переведут в воронежское отделение, а тем, кто не захочет покидать Белгород, также помогут. Далее — проведут собрание со всеми сотрудниками. Это подтвердил и Александр, сотрудник, с которым общалась журналистка. А вот об итогах этого собрания редакции Бел.Ру стало известно вчера.