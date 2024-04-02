«Мирно не получилось»: сотрудники «Фортуна-Авто» в Белгороде снова бьют тревогу

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Ранее сотрудник автосалона «Фортуна-Авто» оставил в соцсетях информацию о том, что все работники компании должны написать заявление на увольнение по собственному желанию. Так им якобы заявило начальство. Компенсаций и иных выплат предоставлять им не собирались.
Сам директор белгородской точки сети, Артём Овасапян, рассказал журналистке Бел.Ру, что на фоне обстановки и «паники» произошло недопонимание. Да, автосалон закрывается, однако сотрудники получат свои положенные выплаты. Большую часть персонала переведут в воронежское отделение, а тем, кто не захочет покидать Белгород, также помогут. Далее — проведут собрание со всеми сотрудниками. Это подтвердил и Александр, сотрудник, с которым общалась журналистка. А вот об итогах этого собрания редакции Бел.Ру стало известно вчера.
«Сегодня, к сожалению, мирным путём прервать трудовые отношения с работодателем у нас не получилось. Те соглашения, которые мы подписали, обе стороны, руководство отвергло и не хочет выполнять обещанные условия», — рассказал Александр.
Далее мужчина рассказал, что им прислали «непонятный акт», мол, на основании которого начальство переводит салон в «дежурную ситуацию»:
«Поэтому сейчас мы уже приехали в прокуратуру. Утром ездили в трудовую инспекцию и сейчас пишем заявление. К сожалению, данный вопрос на сегодня мирно не закрылся. Работодатель пытается выкрутиться из данной ситуации», — комментирует он.
Белгородец поделился указанными выше документами. Это соглашении о расторжении договора и приказ о временной приостановке работы. В качестве причины указана нестабильная экономическая ситуация в компании.
Мы попытались связаться с директором компании Артёмом Овасапяном, но оперативно получить от него комментарий по ситуации не удалось. Журналистка Бел.Ру также связалась с директором салона позже. Однако он сказал, что до возвращения в Белгороде не сможет ответить. Сообщения в мессенджерах, несмотря на договорённость, тоже не прочитаны.