Возникло недопонимание? Директор «Фортуна-Авто» в Белгороде пояснил увольнение штата

Так, далее объяснил мужчина, в ближайшее время организация пригласит всех работников «Фортуна-Авто» для подписания и заключения новых договоров. Единственной трудностью директор белгородского автосалона обозначил то, что из управления сетью в Белгороде он находится один. А центральное управление работает в Воронеже. Поэтому, также и из-за многочисленного персонала в 50 человек, передача электронных документов не пройдёт так быстро, как хотелось бы.