Возникло недопонимание? Директор «Фортуна-Авто» в Белгороде пояснил увольнение штата

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
После того, как ситуация с якобы принуждением сотрудников к увольнению «вышла в свет», руководство ООО «Фортуна-Авто» заявило своим сотрудникам, что проблему устранят. На данный момент план действий компания ещё обдумывает, рассказал Александр. Работникам пообещали сообщить о принятом решении завтра, 22 марта.
«Пообещали решить вопрос максимально мирным путём, чтобы удовлетворить все требования сотрудников. Будут сокращать с компенсацией, но пока это только на словах. О сумме выплаты и как мы её будем получать, ещё не говорили», — делится Александр.
Также он рассказал, что директор салона, в котором он работает, находится в той же ситуации, что и другие работники. За более подробным разъяснением вопроса Александр порекомендовал журналистке Бел.Ру обратиться непосредственно к нему.
Артём Овасапян, директор, согласился дать комментарий по данному поводу. Мужчина рассказал, что сети салонов закрываются «очень оперативно, с вывозом автомобилей». По его словам, совещание с сотрудниками уже провели. Людям предложили перевестись в другие дилерские центры автосалонов. Однако во всех случаях юридические лица точек разные.
«То есть, с этого места они должны уволиться [из белгородского отделения], а там заново устроиться на работу. Из-за такой ситуации, панической, персонал испугался. Из-за того, что наш салон закрывается. Со всеми сотрудниками мы расстанемся по обоюдному согласию», — объяснил происходящее Артём Овасапян.
Также он рассказал, что для тех сотрудников, которые не хотят покидать Белгородскую область и переводиться в Воронеж, будут «рассчитывать расходы».
«По закону — три оклада или среднемесячная заработная плата. Мы это высчитываем. У нас всё в работе. Так что своих сотрудников мы не бросим. Тем более многие уже давно здесь работают. Однако между нами, вероятно, возникло некоторое недопонимание», — сообщил директор автосалона в Белгороде.
Далее он рассказал, что юридическое лицо в Белгороде не аннулируют. А лично он, как директор, «до последнего будет на месте» и поможет решить все возникающие вопросы.
Так, далее объяснил мужчина, в ближайшее время организация пригласит всех работников «Фортуна-Авто» для подписания и заключения новых договоров. Единственной трудностью директор белгородского автосалона обозначил то, что из управления сетью в Белгороде он находится один. А центральное управление работает в Воронеже. Поэтому, также и из-за многочисленного персонала в 50 человек, передача электронных документов не пройдёт так быстро, как хотелось бы.
Напомним, что ранее в комментариях к посту Вячеслава Гладкова в социальных сетях один из сотрудников «Фортуна-Авто» рассказал, что сотрудников вынуждают написать заявление на увольнение по собственному желанию, которое, как уточнил он, не предусматривает никаких компенсаций или последующего трудоустройства.
После этого журналистка Бел.Ру попыталась связаться с самой фирмой, однако никто не ответил на звонки. Артём Овасапян также объяснил и это. По его словам, контактные номера из-за закрытия салона прекратили свою работу и больше не актуальны.
Согласно данным СПАРК ООО «Фортуна-Авто» зарегистрировано в 2011 году. Фирма занимается розничной торговлей легковых автомобилей и других легковых автотранспортных средств. За 2022 год чистые активы компании составили 138,92 миллиона рублей. Выручка — 244,15 миллиона рублей. Однако чистый убыток составил 53 миллиона рублей. Также компания является участником пять арбитражных дел, ещё шесть уже закрыты.
Единственным учредителем «Фортуна-Авто» на данный момент является Катюшкин Евгений Юрьевич. С июля 2011 года по ноябрь 2013 года учредителем являлся Ермаков Владимир Николаевич.