Не нужно увлекаться авокадо: диетолог рассказала о популярных мифах

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Диетолог Марина Баяндина рассказала о некоторых распространённых мифах про диеты. Она отмечает, что тренд на полный отказ от каких-либо продуктов постепенно теряет популярность. Питаться нужно разнообразно, не следует увлекаться монопродуктами, такими как авокадо. К палеодиете также стоит относиться с осторожностью.
Также Баяндина не советует полностью исключать из рациона молочные продукты и углеводы. По её словам, достаточно просто снизить их количество. Диетолог напомнила о важности завтрака.
Некоторые эксперты советуют перед употреблением углеводов готовить себе порцию овощей. А для эффективного и безопасного снижения веса специалисты советуют найти первопричину набора лишнего веса и разработать индивидуальный сбалансированный рацион с учётом этого фактора.