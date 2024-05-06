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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Диетолог развенчала популярные мифы о питании и диетах

Не нужно увлекаться авокадо: диетолог рассказала о популярных мифах

6 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI

Диетолог развенчала популярные мифы о питании и диетах

По словам диетолога Марины Баяндиной, популярные диеты, которые базируются на отказе от определённых продуктов, часто неэффективны и могут быть вредны. Она советует избегать модных диет и придерживаться принципов разнообразного питания, сообщает «УтроNews».

Диетолог Марина Баяндина рассказала о некоторых распространённых мифах про диеты. Она отмечает, что тренд на полный отказ от каких-либо продуктов постепенно теряет популярность. Питаться нужно разнообразно, не следует увлекаться монопродуктами, такими как авокадо. К палеодиете также стоит относиться с осторожностью.

Также Баяндина не советует полностью исключать из рациона молочные продукты и углеводы. По её словам, достаточно просто снизить их количество. Диетолог напомнила о важности завтрака.

Некоторые эксперты советуют перед употреблением углеводов готовить себе порцию овощей. А для эффективного и безопасного снижения веса специалисты советуют найти первопричину набора лишнего веса и разработать индивидуальный сбалансированный рацион с учётом этого фактора.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Питание#Советы#Диета#Диетолог#Мифы
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