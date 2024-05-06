Не нужно увлекаться авокадо: диетолог рассказала о популярных мифах

Диетолог Марина Баяндина рассказала о некоторых распространённых мифах про диеты. Она отмечает, что тренд на полный отказ от каких-либо продуктов постепенно теряет популярность. Питаться нужно разнообразно, не следует увлекаться монопродуктами, такими как авокадо. К палеодиете также стоит относиться с осторожностью.