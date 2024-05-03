Полезен ли замороженный хлеб? Диетологи дали ответ

Замораживание хлеба — это простой способ увеличить срок его свежести и немного повысить его пользу для здоровья. Но не стоит возлагать на этот метод огромных надежд, так как он не является универсальным решением. Для эффективного контроля уровня сахара в крови и общего здоровья организма важно обеспечить разнообразие продуктов, которые содержат резистентный крахмал, клетчатку и другие полезные вещества.