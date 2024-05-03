Полезен ли замороженный хлеб? Диетологи дали ответ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Превращение теста в воздушный хлеб — это не только кулинарное чудо, но и химический процесс. Тепло печи делает крахмал в муке легкоусвояемым, обеспечивая организм быстрой энергией. Однако при охлаждении, особенно в морозилке, крахмал меняет свою структуру, превращаясь в «резистентный». Это свойство замороженного хлеба может быть полезным для контроля уровня сахара в крови.
Температуры выпечки и охлаждения — два фактора, от которых зависит степень образования резистентного крахмала.
Замораживание хлеба — это простой способ сделать его полезнее для здоровья, особенно для людей с диабетом. Исследования показывают, что замороженный и затем поджаренный хлеб вызывает меньший скачок сахара в крови, чем свежий. Это открытие может быть важным для профилактики и контроля диабета.
Тем не менее влияние данного фактора не такое большое, каким его нередко представляют. С одной стороны, его воздействие носит временный характер и сохраняется лишь в течение нескольких часов после приёма пищи. С другой стороны, хлебобулочные изделия промышленного производства из-за специфики технологического процесса не оказывают такого же эффекта, как выпечка домашнего приготовления.
Резистентный крахмал — это настоящий супергерой для организма. Он не только помогает контролировать уровень сахара, но и питает полезные бактерии в кишечнике, улучшает пищеварение и может снижать уровень холестерина. Получить его можно из замороженного хлеба, остывшего картофеля, макарон, риса и других продуктов.
Замораживание хлеба — это простой способ увеличить срок его свежести и немного повысить его пользу для здоровья. Но не стоит возлагать на этот метод огромных надежд, так как он не является универсальным решением. Для эффективного контроля уровня сахара в крови и общего здоровья организма важно обеспечить разнообразие продуктов, которые содержат резистентный крахмал, клетчатку и другие полезные вещества.
1. Дайте свежевыпеченному хлебу полностью остыть. Это необходимо для предотвращения образования конденсата, который после замораживания превратится в лёд, негативно влияющий на вкусовые качества и аромат выпечки после разморозки.
2. Нарежьте буханку на порционные куски. Это обеспечит равномерное промерзание и размораживание хлеба.
3. Уберите порционные куски хлеба в плотную герметичную упаковку, например, в контейнеры или пищевые пакеты/плёнку.
4. Не забудьте указать на упаковке дату заморозки при помощи специальной наклейки или надписи.
Замороженный хлеб можно хранить в морозильной камере до шести месяцев без потери качественных характеристик.
Для размораживания хлеба можно использовать естественный способ, который подразумевает выдержку при комнатной температуре.