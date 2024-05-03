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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Хлеб

Полезен ли замороженный хлеб? Диетологи дали ответ

3 мая 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Хлеб

Диетологи ответили на вопросы о замороженном хлебе

Одним из популярных трендов в последнее время стала практика замораживать хлеб, пишут «Новые известия». Некоторые утверждают, что это делает его более полезным для здоровья. Но действительно ли это так?

Превращение теста в воздушный хлеб — это не только кулинарное чудо, но и химический процесс. Тепло печи делает крахмал в муке легкоусвояемым, обеспечивая организм быстрой энергией. Однако при охлаждении, особенно в морозилке, крахмал меняет свою структуру, превращаясь в «резистентный». Это свойство замороженного хлеба может быть полезным для контроля уровня сахара в крови.

Температуры выпечки и охлаждения — два фактора, от которых зависит степень образования резистентного крахмала.

Полезен ли замороженный хлеб?

Замораживание хлеба — это простой способ сделать его полезнее для здоровья, особенно для людей с диабетом. Исследования показывают, что замороженный и затем поджаренный хлеб вызывает меньший скачок сахара в крови, чем свежий. Это открытие может быть важным для профилактики и контроля диабета.

Тем не менее влияние данного фактора не такое большое, каким его нередко представляют. С одной стороны, его воздействие носит временный характер и сохраняется лишь в течение нескольких часов после приёма пищи. С другой стороны, хлебобулочные изделия промышленного производства из-за специфики технологического процесса не оказывают такого же эффекта, как выпечка домашнего приготовления.

Где можно найти резистентный крахмал?

Резистентный крахмал — это настоящий супергерой для организма. Он не только помогает контролировать уровень сахара, но и питает полезные бактерии в кишечнике, улучшает пищеварение и может снижать уровень холестерина. Получить его можно из замороженного хлеба, остывшего картофеля, макарон, риса и других продуктов.

Нужно ли замораживать хлеб?

Замораживание хлеба — это простой способ увеличить срок его свежести и немного повысить его пользу для здоровья. Но не стоит возлагать на этот метод огромных надежд, так как он не является универсальным решением. Для эффективного контроля уровня сахара в крови и общего здоровья организма важно обеспечить разнообразие продуктов, которые содержат резистентный крахмал, клетчатку и другие полезные вещества.

Правила заморозки и разморозки хлеба

1. Дайте свежевыпеченному хлебу полностью остыть. Это необходимо для предотвращения образования конденсата, который после замораживания превратится в лёд, негативно влияющий на вкусовые качества и аромат выпечки после разморозки.

2. Нарежьте буханку на порционные куски. Это обеспечит равномерное промерзание и размораживание хлеба.

3. Уберите порционные куски хлеба в плотную герметичную упаковку, например, в контейнеры или пищевые пакеты/плёнку.

4. Не забудьте указать на упаковке дату заморозки при помощи специальной наклейки или надписи.

Замороженный хлеб можно хранить в морозильной камере до шести месяцев без потери качественных характеристик.

Для размораживания хлеба можно использовать естественный способ, который подразумевает выдержку при комнатной температуре.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Новости Белгорода#Хлеб#Диетологи#Замороженный хлеб
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