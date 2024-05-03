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Published Сегодня, 10:18

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Кража

В Белгородской области ведут расследование случаев мародёрства в приграничье

3 мая 2024, 10:18
Фото: 1MI
Кража
Жители Грайворонского и Шебекинского горокругов жаловались на случаи мародёрства в покинутых домах. Власти рассказали, что сейчас ведутся проверки по данному вопросу. Об этом сообщает издание Go31.

Жители приграничных населённых пунктов Белгородской области ранее были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. Оставаться было опасно для жизни.

При этом некоторые белгородцы столкнулись с проблемой мародёрства в своих покинутых домах. Наличие проблемы, в частности для жителей Грайворонского горокруга, ранее подтвердил и глава муниципалитета Геннадий Бондарев.

В управлении региональной безопасности изданию ответили, что по каждому выявленному случаю мародёрства информация была направлена в управление МВД России по Белгородской области, военную полицию, военную прокуратуру, Белгородский территориальный гарнизон и Министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.

Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Мародерство#Приграничье#Шебекинский горокруг
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