В Белгородской области ведут расследование случаев мародёрства в приграничье

В управлении региональной безопасности изданию ответили, что по каждому выявленному случаю мародёрства информация была направлена в управление МВД России по Белгородской области, военную полицию, военную прокуратуру, Белгородский территориальный гарнизон и Министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.