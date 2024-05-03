В Белгородской области ведут расследование случаев мародёрства в приграничье

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Жители приграничных населённых пунктов Белгородской области ранее были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ. Оставаться было опасно для жизни.
При этом некоторые белгородцы столкнулись с проблемой мародёрства в своих покинутых домах. Наличие проблемы, в частности для жителей Грайворонского горокруга, ранее подтвердил и глава муниципалитета Геннадий Бондарев.
В управлении региональной безопасности изданию ответили, что по каждому выявленному случаю мародёрства информация была направлена в управление МВД России по Белгородской области, военную полицию, военную прокуратуру, Белгородский территориальный гарнизон и Министерство обороны Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер.