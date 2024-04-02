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Published Сегодня, 08:17

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Жители Грайворонского округа продолжают жаловаться на мародёров

Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры

2 апреля 2024, 08:17
Фото: 1MI

Жители Грайворонского округа продолжают жаловаться на мародёров

Свои обращения белгородцы отправляют местной администрации. О том, где успели «поработать» мародёры, в прямом эфире рассказал глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Он также объяснил, что нужно делать в подобных случаях.

К жителям Грайворонского округа, где сейчас небезопасно находиться из-за постоянных обстрелов, обратился глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Он ответил на часто задаваемые вопросы. Среди них оказалась тема мародёрства, которая беспокоит жителей округа.

Глава отметил, что много заявлений о мародёрстве поступало от жителей Мокрой Орловки, Козинки, Глотово, Горьковского. Однако не все указывали конкретный адрес своего жилья.

Мы отрабатываем каждое заявление по каждому адресу, а не в целом все дома по какой-то улице населённого пункта или округа. Поэтому я бы хотел попросить, чтобы вы указывали конкретный адрес, номер телефона и свои фамилию, имя и отчество.
Геннадий Бондарев

От жителей остальных населённых пунктов округа, включая Грайворон, заявления о мародёрстве поступали, однако все они, утверждает глава муниципалитета, уже отработаны.

В настоящее время в округе работают военная полиция и сотрудники Минобороны РФ. Установлены дополнительные посты.

Накануне Бондарев показывал, как в округе живут оставленные хозяевами животные: их кормят волонтёры и главы территориальных администраций.

Глава округа показал, как живут оставленные хозяевами животные в приграничье
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