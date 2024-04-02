Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры

Жители Грайворонского округа продолжают жаловаться на мародёров

Свои обращения белгородцы отправляют местной администрации. О том, где успели «поработать» мародёры, в прямом эфире рассказал глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев. Он также объяснил, что нужно делать в подобных случаях.