Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
К жителям Грайворонского округа, где сейчас небезопасно находиться из-за постоянных обстрелов, обратился глава муниципалитета Геннадий Бондарев. Он ответил на часто задаваемые вопросы. Среди них оказалась тема мародёрства, которая беспокоит жителей округа.
Глава отметил, что много заявлений о мародёрстве поступало от жителей Мокрой Орловки, Козинки, Глотово, Горьковского. Однако не все указывали конкретный адрес своего жилья.
Мы отрабатываем каждое заявление по каждому адресу, а не в целом все дома по какой-то улице населённого пункта или округа. Поэтому я бы хотел попросить, чтобы вы указывали конкретный адрес, номер телефона и свои фамилию, имя и отчество.
Геннадий Бондарев
От жителей остальных населённых пунктов округа, включая Грайворон, заявления о мародёрстве поступали, однако все они, утверждает глава муниципалитета, уже отработаны.
В настоящее время в округе работают военная полиция и сотрудники Минобороны РФ. Установлены дополнительные посты.
Накануне Бондарев показывал, как в округе живут оставленные хозяевами животные: их кормят волонтёры и главы территориальных администраций.