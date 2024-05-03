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Мародерство

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Июнь 2023
Мародёры выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны
Слух рассказала губернатору местная жительница. Она отметила, что не знает, правдива ли информация, но попросила усилить контроль за тем, кто может носить шевроны.
7 июня 2023, 20:09
Январь 2023
Вячеслав Гладков прокомментировал разграбление домов в Наумовке
26 января 2023, 17:59
Октябрь 2022
Жители белгородских приграничных сёл жалуются на мародёров
Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову рассказали о случаях мародёрства в двух белгородских сёлах.
15 октября 2022, 10:58

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