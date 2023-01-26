Вячеслав Гладков прокомментировал разграбление домов в Наумовке

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Сегодня в Белгородской области произошла скандальная история. Жительница приграничья пожаловалась губернатору на то, что в селе Наумовка Белгородского района появились мародёры. По словам женщины, грабители взломали уже три дома в селе, в котором сейчас действует режим ЧС.
Также женщина посетовала на бездействие администрации и отсутствие возможности отнести свои вещи для сохранности на склад. Белгородка пообещала в случае дальнейшего игнорирования проблемы обратиться в приёмную президента.
После нашего материала в ситуацию быстро вмешалась администрация Белгородского района. В муниципалитете заявили, что фактов мародёрства не зафиксировали, а село находится под охраной.
Вячеслав Гладков во время прямого эфира, судя по всему, впервые услышал эту жалобу и поручил региональному совету безопасности проверить обстановку в селе. Также губернатор связался с главой Белгородского района Владимиром Перцевым и поручил ему завтра встретиться с девушкой. А угрозе белгородцев дойти с жалобой до президента Вячеслав Гладков даже обрадовался.
Если вы считаете, что ваши права нарушены — я всегда за то, чтобы обращаться в вышестоящие инстанции. Я никогда никого не останавливал. Это право, которое закреплено в Конституции.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области