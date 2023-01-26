Вячеслав Гладков прокомментировал разграбление домов в Наумовке

Вячеслав Гладков во время прямого эфира, судя по всему, впервые услышал эту жалобу и поручил региональному совету безопасности проверить обстановку в селе. Также губернатор связался с главой Белгородского района Владимиром Перцевым и поручил ему завтра встретиться с девушкой. А угрозе белгородцев дойти с жалобой до президента Вячеслав Гладков даже обрадовался.