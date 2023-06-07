Мародёры выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны

Posted Вчера, 20:09
Published Вчера, 20:09
Modified Вчера, 20:11
Updated Вчера, 20:11
Местная жительница обратилась к главе Белгородской области с просьбой ограничить продажи спецформы и шевронов для людей, которые не имеют этому отношения. Такая просьба связана с историей в Шебекинском округе, когда мужчина с шевронами на своём камуфляжном костюме «под видом необходимых мероприятий мародёрствует».
Информация, возможно, ложная, но считаю, что с этим нужно что-то делать. Люди покинули свои дома, возвращаются забрать что остаётся, а когда приезжают — дома ничего нет.
Лилия, Белгородка
Мародёрство в Шебекинском округе Вячеслав Гладков не прокомментировал, но отметил, что возможности запретить продажу шевронов нет — купить их слишком просто.
Но будем усиливать проверочные мероприятия, все ли люди с наклейками имеют право называться нашей белгородской самообороной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области