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Posted Вчера, 20:09

Published Вчера, 20:09

Modified Вчера, 20:11

Updated Вчера, 20:11

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Мародёры выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны

7 июня 2023, 20:09
Фото: Bel.ru
Слух рассказала губернатору местная жительница. Она отметила, что не знает, правдива ли информация, но попросила усилить контроль за тем, кто может носить шевроны.
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СВО

Местная жительница обратилась к главе Белгородской области с просьбой ограничить продажи спецформы и шевронов для людей, которые не имеют этому отношения. Такая просьба связана с историей в Шебекинском округе, когда мужчина с шевронами на своём камуфляжном костюме «под видом необходимых мероприятий мародёрствует».

Информация, возможно, ложная, но считаю, что с этим нужно что-то делать. Люди покинули свои дома, возвращаются забрать что остаётся, а когда приезжают — дома ничего нет.
Лилия, Белгородка

Мародёрство в Шебекинском округе Вячеслав Гладков не прокомментировал, но отметил, что возможности запретить продажу шевронов нет — купить их слишком просто.

Но будем усиливать проверочные мероприятия, все ли люди с наклейками имеют право называться нашей белгородской самообороной.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Алина Харина#Приграничье#Мародёры#Мародерство#Спецоперация#СВО#Самооборона#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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