Мародёры выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны

Местная жительница обратилась к главе Белгородской области с просьбой ограничить продажи спецформы и шевронов для людей, которые не имеют этому отношения. Такая просьба связана с историей в Шебекинском округе, когда мужчина с шевронами на своём камуфляжном костюме «под видом необходимых мероприятий мародёрствует».