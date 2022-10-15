Жители белгородских приграничных сёл жалуются на мародёров

В ходе эфира женщина сообщила губернатору, что в сёлах Красный Хутор и Новая Наумовка неизвестные ходят по домам и выносят чужое имущество. Местная жительница попросила усилить охрану и патрулирование в этих сёлах.
Вячеслав Гладков назвал подобные случаи воровством и мародёрством. Случаи воровства в приграничных сёлах также подтвердил губернатору глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сейчас там ежедневно происходят обстрелы. Полноценно обеспечить эти территории охраной не получится. Мы не можем рисковать жизнями полицейских и росгвардейцев. В рамках оперативной обстановки будем принимать меры для того, чтобы сохранить ваше имущество.
Вячеслав Гладков