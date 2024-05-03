В Белгороде сдвинулся с места вопрос по выплатам к 1 июля

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Житель Белгородской области обратился с вопросом, будет ли денежная выплата ко Дню ветерана боевых действий, который отмечается 1 июля.
Белгородец отметил, что есть те, кто защищал Родину и остался после этого инвалидом. Но теперь есть угроза, что этот праздник никто не будет вспоминать.
В мэрии Белгорода ответили, что вопрос установления выплаты на 2024 год прорабатывается.
Ранее же сообщалось, что на 2024 год решений о перечислении выплат не принимали. В прошлом году в честь праздника была единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей.