Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Деньги

В Белгороде сдвинулся с места вопрос по выплатам к 1 июля

3 мая 2024, 07:57
Фото: 1MI
Деньги

В мэрии Белгорода ответили на вопрос о выплатах для участников боевых действий

Городская администрация прокомментировала вопрос о возможности единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий в этом году. В 2023 году было выплачено по 10 тысяч рублей к памятной дате.

Житель Белгородской области обратился с вопросом, будет ли денежная выплата ко Дню ветерана боевых действий, который отмечается 1 июля.

Белгородец отметил, что есть те, кто защищал Родину и остался после этого инвалидом. Но теперь есть угроза, что этот праздник никто не будет вспоминать.

В мэрии Белгорода ответили, что вопрос установления выплаты на 2024 год прорабатывается.

Ранее же сообщалось, что на 2024 год решений о перечислении выплат не принимали. В прошлом году в честь праздника была единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей.

Белгородцы хотят вернуть своих детей домой, пока власть обещает им новые выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
На молоко и хлеб: белгородским приёмным родителям увеличили выплату на 393 рубляКак покинувшим дома грайворонцам получить пенсию или детские выплаты?
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#День ветерана боевых действий
Подпишитесь
В СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода
Сегодня, 08:44
В белгородской облдуме назвали имя той, кто займёт место ранее умершего депутата
Сегодня, 08:15
Будут ли в Белгородской области ограничивать работу мигрантов?
Сегодня, 08:33
Полярное сияние и спутники Маска: белгородцы стали свидетелями необычных явлений
Сегодня, 07:14
Под Белгородом произошёл взрыв на газозаправочной станции — это была атака дрона
Сегодня, 07:41
В Белгородском районе продаются участки под ИЖС от 600 тысяч рублей
Сегодня, 07:00
"