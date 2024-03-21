На молоко и хлеб: белгородским приёмным родителям увеличили выплату на 393 рубля

При этом на каждого последующего ребёнка, взятого на воспитание в семью, сумма увеличивается на 20%. Если в приёмной семье воспитывается до четырёх детей, то в этом случае вознаграждение устанавливается одному родителю, если же пять и более детей — обоим приёмным родителям. Родители, которые воспитывают детей в сельской местности, каждый месяц получают доплату в размере 25% от вознаграждения.