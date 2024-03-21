На молоко и хлеб: белгородским приёмным родителям увеличили выплату на 393 рубля

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
До 31 декабря прошлого года приёмные родители в качестве вознаграждения получали ежемесячно по 8744 рубля. Однако с 1 января 2024 года размер данной выплаты проиндексировали на 4,5%. В итоге теперь белгородские родители будут получать на содержание приёмного ребёнка 9137 рублей каждый месяц.
При этом на каждого последующего ребёнка, взятого на воспитание в семью, сумма увеличивается на 20%. Если в приёмной семье воспитывается до четырёх детей, то в этом случае вознаграждение устанавливается одному родителю, если же пять и более детей — обоим приёмным родителям. Родители, которые воспитывают детей в сельской местности, каждый месяц получают доплату в размере 25% от вознаграждения.
Стоит отметить, что дополнительного финансирования на реализацию изменений из областного бюджета не потребуется. Это связано с тем, что необходимый объём средств уже утвердили при принятии областного бюджета на 2024 год и плановый период.
Всего на данный момент в Белгородской области числятся 356 семей с приёмными детьми. В следующем году власти рассчитывают, что их будет 369, а в 2026 году — 358.