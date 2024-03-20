Как покинувшим дома грайворонцам получить пенсию или детские выплаты?

Шушкова отметила, что на данный момент пенсию и детские пособия через отделения «Почты России» получают более 2000 жителей Грайворонского округа. Чтобы оперативно доставить выплаты, нужно знать, где люди находятся: в пункте временного размещения, в областном центре или выехали за пределы региона.