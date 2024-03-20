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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Соцфонде рассказали о получении пенсий и пособий грайворонцами

Как покинувшим дома грайворонцам получить пенсию или детские выплаты?

20 марта 2024, 12:36
Фото: 1MI

В Соцфонде рассказали о получении пенсий и пособий грайворонцами

Из-за массированных обстрелов многие жители Грайворонского округа были вынуждены покинуть свои дома. Как в этом случае людям получить пенсии и выплаты на детей сообщили в белгородском отделении Соцфонда.
Сюжет
Пенсия

По данным руководителя ведомства Ирины Шушковой, грайворонцам, которые получают выплаты, но покинули свои дома из-за обстрелов, нужно в ближайшее время сообщить о своём местонахождении в Соцфонд по телефону: 8 (4722) 30-69-69.

Шушкова отметила, что на данный момент пенсию и детские пособия через отделения «Почты России» получают более 2000 жителей Грайворонского округа. Чтобы оперативно доставить выплаты, нужно знать, где люди находятся: в пункте временного размещения, в областном центре или выехали за пределы региона.

Мы должны оперативно сформировать списки для выплат и направить их в УФПС Белгородской области для доставки пенсий и пособий гражданам.
Ирина Шушкова

В ведомстве также напомнили, что белгородцы могут выбрать или поменять способ получения пенсии. Для этого нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда, на сайте «Госуслуг» или в МФЦ.

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#Белгородская область#Пенсия#Грайворон#Белгород#Кристина Семенчук#Детские выплаты#Областной центр#Обстрелы#Пункт временного размещения#Соцфонд
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