Как покинувшим дома грайворонцам получить пенсию или детские выплаты?

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По данным руководителя ведомства Ирины Шушковой, грайворонцам, которые получают выплаты, но покинули свои дома из-за обстрелов, нужно в ближайшее время сообщить о своём местонахождении в Соцфонд по телефону: 8 (4722) 30-69-69.
Шушкова отметила, что на данный момент пенсию и детские пособия через отделения «Почты России» получают более 2000 жителей Грайворонского округа. Чтобы оперативно доставить выплаты, нужно знать, где люди находятся: в пункте временного размещения, в областном центре или выехали за пределы региона.
Мы должны оперативно сформировать списки для выплат и направить их в УФПС Белгородской области для доставки пенсий и пособий гражданам.
Ирина Шушкова
В ведомстве также напомнили, что белгородцы могут выбрать или поменять способ получения пенсии. Для этого нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда, на сайте «Госуслуг» или в МФЦ.