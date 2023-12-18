«Крыша течёт? Течёт»: грайворонцы жалуются губернатору на протекающую крышу в школе

На совещании губернатор рассказал о жалобе жителей Грайворонского горокруга на то, что в одной из школ, где проходят занятия, течёт крыша. Глава муниципалитета Геннадий Бондарев отметил, что в здании сидят только учителя, которые ведут дистанционные занятия, а также иногда проходят индивидуальные консультации.