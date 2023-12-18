«Крыша течёт? Течёт»: грайворонцы жалуются губернатору на протекающую крышу в школе

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На совещании губернатор рассказал о жалобе жителей Грайворонского горокруга на то, что в одной из школ, где проходят занятия, течёт крыша. Глава муниципалитета Геннадий Бондарев отметил, что в здании сидят только учителя, которые ведут дистанционные занятия, а также иногда проходят индивидуальные консультации.
Гладков поручил сегодня же отправить туда строительную бригаду: «Крыши в школах не должны течь. Ищите решение, весны ждать не будем».
По словам главы горокруга, на работы уйдёт 2 млн 451 тысяча рублей.
В начале декабря жители Белгородского района тоже пожаловались текущую крышу в школе в Стрелецком-59. Проблема была в начальной школе «Азбука детства», но как оказалось, протекающие крыши обнаружили ещё в четырёх школах муниципалитета. Губернатор пообещал, что ситуацию исправят.