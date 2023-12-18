Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Школьный класс

«Крыша течёт? Течёт»: грайворонцы жалуются губернатору на протекающую крышу в школе

18 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI
Школьный класс

В белгородской школе потекла крыша

На еженедельном оперативном совещании Вячеслав Гладков поручил главе Грайворонского горокруга в кратчайшие сроки починить крышу в школе, где частично проходят занятия. Цена вопроса — более 2,45 млн рублей.

На совещании губернатор рассказал о жалобе жителей Грайворонского горокруга на то, что в одной из школ, где проходят занятия, течёт крыша. Глава муниципалитета Геннадий Бондарев отметил, что в здании сидят только учителя, которые ведут дистанционные занятия, а также иногда проходят индивидуальные консультации.

Гладков поручил сегодня же отправить туда строительную бригаду: «Крыши в школах не должны течь. Ищите решение, весны ждать не будем».

По словам главы горокруга, на работы уйдёт 2 млн 451 тысяча рублей.

В начале декабря жители Белгородского района тоже пожаловались текущую крышу в школе в Стрелецком-59. Проблема была в начальной школе «Азбука детства», но как оказалось, протекающие крыши обнаружили ещё в четырёх школах муниципалитета. Губернатор пообещал, что ситуацию исправят.

Читайте также:
Атаки ВСУ продолжаются: в шести районах Белгородской области было неспокойноВСУ с беспилотника атаковали коровник в Белгородской областиНе только «Точка-У»: по Белгородской области ударили из артиллерии и миномётов
#Белгородская область#Учителя#Школа#Крыша#Белгород#Грайворонский горокруг#Екатерина Никулина#Приграничье#Текущая крыша#Грайворонцы#Дистанционные занятия#Строительная бригада
Подпишитесь
В суши-баре объяснили ситуацию с салфетками в цветах российского флага
Сегодня, 12:21
Молодые белгородцы хотят снять сериал о жизни в регионе
Сегодня, 09:42
Да, у туризма в Белгороде тяжёлый период: на Александра Халаимова жалуются клиенты
Сегодня, 12:52
Пьянства не было, нового директора пока не выбрали: что происходит в «Красиво»
Сегодня, 10:13
В Белгородской области заработал автообмен данными между энергетиками и спасателями
Сегодня, 10:35
«Оазис» вместо пыли: цемзавод в Белгороде хотели закрыть восемь лет назад
Сегодня, 09:14