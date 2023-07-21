Помогавшие грайворонцам во время атаки украинской ДРГ люди получили награды

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Жители Грайворонского горокруга, проявившие мужество и и героизм в дни атаки украинской ДРГ в мае, получили награды. В торжественной обстановке чествовали участников грайворонской самообороны, водителей, добровольцев, вывозивших селян в безопасные места, сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, а также ликвидаторов последствий ЧС.
Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что благодаря героизму, слаженным действиям грайворонцев удалось спасти сотни человеческих жизней.
Мы все помним, насколько тяжёлая тогда была ситуация, многие из нас впервые в своей жизни столкнулись с подобными вызовами. Но все как один с честью прошли выпавшие на нашу долю испытания, а главное — смогли спасти сотни человеческих жизней.
Вячеслав Гладков