Помогавшие грайворонцам во время атаки украинской ДРГ люди получили награды

Жители Грайворонского горокруга, проявившие мужество и и героизм в дни атаки украинской ДРГ в мае, получили награды. В торжественной обстановке чествовали участников грайворонской самообороны, водителей, добровольцев, вывозивших селян в безопасные места, сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы, а также ликвидаторов последствий ЧС.