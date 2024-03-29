Выплата ветеранам боевых действий: ожидать ли её белгородцам в этом году?

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Белгородцы интересуются, планируется ли в этом году единовременная выплата ко Дню ветеранов боевых действий. Памятная дата традиционно отмечается 1 июля.
«Идёт неразбериха: звонят из администрации города, говорят прийти в соцобеспечение — сверить для выплат адреса, а в соцобеспечении ничего не знают об этом. Помогите, пожалуйста, разобраться», — попросил местный житель.
На вопрос белгородца ответили в мэрии. Представители администрации Белгорода сообщили, что на 2024 год решений о перечислении выплат пока не принимали. В прошлом году сумма единовременной денежной выплаты составляла 10 тыс. рублей.