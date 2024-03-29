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В мэрии ответили на вопрос белгородцев о выплате ветеранам боевых действий

Выплата ветеранам боевых действий: ожидать ли её белгородцам в этом году?

29 марта 2024, 11:39
Фото: 1MI

В мэрии ответили на вопрос белгородцев о выплате ветеранам боевых действий

В 2023 году ветеранам боевых действий к памятной дате выплачивали 10 тыс. рублей. Стоит ли ожидать единовременной выплаты в этом году, ответили в городской администрации.

Белгородцы интересуются, планируется ли в этом году единовременная выплата ко Дню ветеранов боевых действий. Памятная дата традиционно отмечается 1 июля.

«Идёт неразбериха: звонят из администрации города, говорят прийти в соцобеспечение — сверить для выплат адреса, а в соцобеспечении ничего не знают об этом. Помогите, пожалуйста, разобраться», — попросил местный житель.

На вопрос белгородца ответили в мэрии. Представители администрации Белгорода сообщили, что на 2024 год решений о перечислении выплат пока не принимали. В прошлом году сумма единовременной денежной выплаты составляла 10 тыс. рублей.

Ответ мэрии БелгородаОтвет мэрии Белгорода
Ответ мэрии Белгорода
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Новости Белгорода#Белгород#Участник боевых действий#Александра Склярова#День ветерана боевых действий
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