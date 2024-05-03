Старооскольский УКС не смог изменить решение суда о штрафе за плохие дороги

Мировой судья признал МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) Старооскольского округа виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»). Назначен штраф в размере 200 тыс. рублей за плохое состояние автодорог в микрорайонах Степной и Лебединец, на проспектах Победы и А. Угарова, а также на улицах С. Радонежского и Наседкина.