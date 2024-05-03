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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Плохая дорога

Старооскольский УКС не смог изменить решение суда о штрафе за плохие дороги

3 мая 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney
Плохая дорога
Мировой судья доказал, что УКС несёт ответственность за состояние дорог в округе, однако в ведомстве с решением не согласились, в итоге разбирательство дошло до апелляционной инстанции. Однако там постановление оставили без изменений, сообщили на официальном сайте Старооскольского городского суда.
Сюжет
Дороги

Мировой судья признал МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) Старооскольского округа виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»). Назначен штраф в размере 200 тыс. рублей за плохое состояние автодорог в микрорайонах Степной и Лебединец, на проспектах Победы и А. Угарова, а также на улицах С. Радонежского и Наседкина.

В УКС с назначенным наказанием не согласились, поэтому решили обжаловать приговор в Старооскольском городском суде. Акцент делали на том, что организация не является собственником дорог, поэтому и следить за их состоянием не должна.

Однако суд апелляционной инстанции указал, что постановление мирового судьи в полной мере соответствует требованиям закона, а УКС несёт ответственность за содержание дорог местного значения.

Постановление мирового судьи осталось без изменений. Решение уже вступило в законную силу.

Напомним, что ранее стала известна история о бывшей сотруднице другого УКСа: экс-начальницу управления в Корочанском районе осудили за получение взяток. Ей назначили штраф в размере 1 млн 450 тысяч рублей и лишили права занимать административно-хозяйственные должности в органах местного самоуправления на протяжении двух с половиной лет.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Дороги#Новости Старого Оскола#УКС
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