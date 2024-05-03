Старооскольский УКС не смог изменить решение суда о штрафе за плохие дороги

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Мировой судья признал МКУ «Управление капитального строительства» (УКС) Старооскольского округа виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог»). Назначен штраф в размере 200 тыс. рублей за плохое состояние автодорог в микрорайонах Степной и Лебединец, на проспектах Победы и А. Угарова, а также на улицах С. Радонежского и Наседкина.
В УКС с назначенным наказанием не согласились, поэтому решили обжаловать приговор в Старооскольском городском суде. Акцент делали на том, что организация не является собственником дорог, поэтому и следить за их состоянием не должна.
Однако суд апелляционной инстанции указал, что постановление мирового судьи в полной мере соответствует требованиям закона, а УКС несёт ответственность за содержание дорог местного значения.
Постановление мирового судьи осталось без изменений. Решение уже вступило в законную силу.
Напомним, что ранее стала известна история о бывшей сотруднице другого УКСа: экс-начальницу управления в Корочанском районе осудили за получение взяток. Ей назначили штраф в размере 1 млн 450 тысяч рублей и лишили права занимать административно-хозяйственные должности в органах местного самоуправления на протяжении двух с половиной лет.