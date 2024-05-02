Иски УКС и спор Зотова с «Агро-Белогорьем»: крупные арбитражные дела апреля

Конкурсный кредитор, компания «Наста-Групп», обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании АО «Завод металлоконструкций — Этон» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 тысяч рублей, и указанные требования не были исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Суд заявление принял. Заседание по проверке обоснованности иска о признании должника банкротом состоится 28 мая.