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Стали известны подробности иска «Агро-Белогорья» к Владимиру Зотову

Иски УКС и спор Зотова с «Агро-Белогорьем»: крупные арбитражные дела апреля

2 мая 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney

Стали известны подробности иска «Агро-Белогорья» к Владимиру Зотову

Самые крупные иски, которые рассматривали в Арбитражном суде Белгородской области в апреле, были связаны с корпоративными спорами и исполнением обязательств по договорам подряда.

Корпоративные споры

Компания ГК «Агро-Белогорье» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой о солидарном взыскании 2 млрд рублей убытков в интересах корпорации. Однако истец подал заявление с нарушением, не приложив платёжное поручение об уплате государственной пошлины. Поэтому суд оставил заявление без движения и предложил истцу исправить все недочёты до 23 мая.

Справка. ГК «Агро-Белогорье» зарегистрирована в 2007 году в Белгороде. Отрасль — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Руководитель — Лариса Ковалёва, а бенефициар — Владимир Зотов. Чистая прибыль организации по итогам 2023 года составила 8,2 млрд рублей. Владельцами предприятия являются Владимир Зотов (72,5%), ГК «Русагро» (22,5%) и Лариса Ковалёва (5%).

Исполнение обязательств по договорам подряда

Управление капитального строительства Белгородской области обратилось в арбитражный суд с иском к компании «СтройРесурс» и потребовало взыскать неосновательное обогащение в размере 2,4 млн рублей и убытки в сумме 104 млн рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 23 мая.

Справка. Компания «СтройРесурс» работает в Москве с 2017 года и занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. Руководитель — Вячеслав Жериков. Чистая прибыль предприятия по итогам 2023 года составила 101 тысячу рублей. Учредители — Вячеслав Жериков (50%) и Антон Чернищук (50%).

Также УКС Белгородской области обратилось в суд с иском к фирме «ИнКомПроект» и потребовало взыскать неосновательное обогащение в размере 2 млн рублей и убытки в 103 млн рублей. Суд иск принял. Собеседование состоится 23 мая.

Справка. Фирма «ИнКомПроект» зарегистрирована в Туле в 2018 году. Отрасль — деятельность в области архитектуры. Руководитель, бенефициар и владелец — Артём Забелин. Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 699 тысячи рублей.

Два иска УКС Белгородской области подало в суд к компании «Сумма». В первом ведомство потребовало взыскать неосновательное обогащение в размере 2,9 млн рублей и убытки в сумме 104 млн рублей. Во втором иске требования достигли 2,6 млн рублей неосновательного обогащения и 63 млн рублей убытки. Два заявление суд принял. По первому собеседование состоится 28 мая, а по второму — 13 июня.

Справка. Компания «Сумма» работает в Москве с 2021 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, бенефициар и владелица — Гюльмира Аликберова. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 426 тысяч рублей.

Ещё два иск УКС Белгородской области подало к компании «Проектплюс». В первом общая сумма требований составила 102 млн рублей (2,3 млн рублей — неосновательное обогащение и 99 млн рублей — убытки). Общая сумма второго иска превысила 170 млн рублей (2,5 млн рублей — неосновательное обогащение и 168 млн рублей — убытки). Суд заявления принял. Стороны вызвали на собеседование на 13 июня.

Справка. Фирма «Проектплюс» работает с 2019 года в Перми. Отрасль — деятельность в области архитектуры. Руководитель, бенефициар и владелец — Вячеслав Турбин. По итогам 2023 года чистая прибыль фирмы составила 2,7 млн рублей.

Банкротство

Конкурсный кредитор, компания «Наста-Групп», обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании АО «Завод металлоконструкций — Этон» банкротом. Сумма требований составляет свыше 300 тысяч рублей, и указанные требования не были исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Суд заявление принял. Заседание по проверке обоснованности иска о признании должника банкротом состоится 28 мая.

Справка. Компания «Наста-Групп» работает в Екатеринбурге с 2020 года и занимается оптовой торговлей металлами в первичных формах. Руководитель — Андрей Бондаренко. Чистая прибыль фирмы по итогам 2023 года составила 77 млн рублей. Владельцами организации являются Нарек Спартакян (50%) и Александр Торопов (50%).

«Завод металлоконструкций — Этон» зарегистрирован в 1992 году в Старом Осколе. Отрасль — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Руководитель — Армен Алоян. По итогам 2023 года организация отчиталась о чистой прибыли в 616 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Владимир зотов#Белгород#Лариса Ковалёва#Неосновательное обогащение#Белгородский бизнес#Договоры подряда#Корпоративные споры
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