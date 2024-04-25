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Строительство

Белгородский УКС требует с Дирекции ЮЗР больше 10 млн рублей

25 апреля 2024, 05:31
Фото: 1MI
Строительство
На застройщика Новой жизни подало в суд управление капитального строительства Белгородской области. Ведомство требует от дирекции 10,5 млн рублей, следует из картотеки на сайте регионального арбитражного суда.
Сюжет
Суд

В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление от регионального управления капитального строительства к застройщику «Дирекция Юго-Западного района». Подано оно 19 апреля 2024 года.

Известно, что УКС хочет взыскать с АО СЗ «Дирекция ЮЗР» 10 млн 507 тысяч 175 рублей. Из общей суммы 10 млн — неуплаченная сумма займа от 1 августа 2023 года, а оставшаяся часть — проценты за пользование чужими деньгами.

Исковое заявление принято. Предварительное судебное заседание назначено на 6 июня.

По данным сайта застройщика, он возводит дома в микрорайонах Новая жизнь в Белгороде, Дубровка в Дубовом, Новая жизнь в Новом Осколе, а также жилой массив «Купчев лес» в Таврово.

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