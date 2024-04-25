Белгородский УКС требует с Дирекции ЮЗР больше 10 млн рублей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление от регионального управления капитального строительства к застройщику «Дирекция Юго-Западного района». Подано оно 19 апреля 2024 года.
Известно, что УКС хочет взыскать с АО СЗ «Дирекция ЮЗР» 10 млн 507 тысяч 175 рублей. Из общей суммы 10 млн — неуплаченная сумма займа от 1 августа 2023 года, а оставшаяся часть — проценты за пользование чужими деньгами.
Исковое заявление принято. Предварительное судебное заседание назначено на 6 июня.
По данным сайта застройщика, он возводит дома в микрорайонах Новая жизнь в Белгороде, Дубровка в Дубовом, Новая жизнь в Новом Осколе, а также жилой массив «Купчев лес» в Таврово.