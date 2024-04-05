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Взятка

Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток

5 апреля 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Взятка

Экс-главу районного УКСа в Белгородской области отправят под суд за взятки

Чиновница получила взятки от директора одной из коммерческих фирм за общее покровительство. Расследование уголовного дела уже завершено, сообщает СУ СК России по Белгородской области.

С августа 2019 года по сентябрь 2021 года бывшая начальница управления капитального строительства администрации Корочанского района получила от директора одной из коммерческих фирм взятку в виде денег и имущества в размере 280 тыс. рублей. Фирма была подрядчиком по муниципальным контрактам.

За взятку чиновница должна была беспрепятственно принимать выполненные строительно-монтажные работы, а также не принимать мер реагирования в случае выявление недостатков.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение должностные лицом взятки в значительном размере. Вину в предъявленном обвинении фигурантка признала, дала показания. Расследование уголовного дела уже завершено. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела против чиновницы стало известно в сентябре прошлого года. Сообщалось, что должностное лицо получило взятку в виде телефона и часов.

Экс-главу районного УКСа в Белгородской области подозревают в получении взятки
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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Взятки#УКС
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