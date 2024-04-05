Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток

С августа 2019 года по сентябрь 2021 года бывшая начальница управления капитального строительства администрации Корочанского района получила от директора одной из коммерческих фирм взятку в виде денег и имущества в размере 280 тыс. рублей. Фирма была подрядчиком по муниципальным контрактам.