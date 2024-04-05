Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
С августа 2019 года по сентябрь 2021 года бывшая начальница управления капитального строительства администрации Корочанского района получила от директора одной из коммерческих фирм взятку в виде денег и имущества в размере 280 тыс. рублей. Фирма была подрядчиком по муниципальным контрактам.
За взятку чиновница должна была беспрепятственно принимать выполненные строительно-монтажные работы, а также не принимать мер реагирования в случае выявление недостатков.
В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ — получение должностные лицом взятки в значительном размере. Вину в предъявленном обвинении фигурантка признала, дала показания. Расследование уголовного дела уже завершено. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения.
Напомним, что о возбуждении уголовного дела против чиновницы стало известно в сентябре прошлого года. Сообщалось, что должностное лицо получило взятку в виде телефона и часов.